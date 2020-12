Cral Tep e Officina Bolzoni regalano tablet alla Scuola in Ospedale per la didattica a distanza

Il Cral Tep e l’Officina Bolzoni, affezionati sostenitori della Scuola in Ospedale, anche quest’anno hanno scelto di fare un’importante donazione e hanno pensato all’acquisto di alcuni tablet, con relative custodie, per agevolare l’attività di didattica a distanza degli alunni ricoverati all’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla”.

Un pensiero che è stato consegnato dal presidente di Cral Tep Cristian Locorriere accompagnato dal vicepresidente Ernesto Bucci, da Tiziana Pignalosa e da Maurizio Bolzoni.

“Ringrazio Maurizio Bolzoni che ci ha permesso di fare questa donazione – ha detto Cristian Locorriere – e ringrazio i soci del Cral Tep per la risposta partecipata e corale che hanno dimostrato”.

Non è la prima volta che Cral Tep consegna regali al corpo insegnante della Scuola in Ospedale, costola dell’Istituto comprensivo “Giacomo Ferrari”, che garantisce ai pazienti in età scolare che devono sostenere lunghi ricoveri la continuità didattica, in collaborazione con le loro scuole di provenienza.

La professoressa Marzia Fusi con la maestra Maria Teresa Bacchi hanno ringraziato Cral Tep e Officina Bolzoni per la vicinanza continua dimostrata negli anni: “Con questa donazione – ha aggiunto Marzia Fusi – i nostri alunni saranno agevolati nella didattica a distanza e potranno seguire le lezioni come se fossero a casa. Un contributo davvero prezioso”.