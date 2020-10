Creato Cibus Lab: un portale di informazioni e servizi digitali per i buyers e gli espositori CIBUS

Fiere di Parma ha creato un nuovo progetto educational, Cibus Lab, per mettere in contatto i retailer internazionali e l’industria agroalimentare italiana. Il progetto si colloca tra le tappe di avvicinamento a Cibus2021, che si terrà a Parma dal 4 al 7 maggio 2021. Grazie alla collaborazione con GDONews, testata della comunicazione on line del mass market retail italiano, è stato creato Cibus Lab: un portale di accesso a informazioni e servizi digitali privilegiati per i buyers e per gli espositori CIBUS, https://www.cibus.it/cibus-lab/ .

Saranno messi a disposizione manuali e-book sulle categorie merceologiche più rilevanti e webinar correlati che vedranno la partecipazione di buyer, importatori stranieri e rappresentanti dell’industria agroalimentare italiana.



Il primo webinar, dedicato ai prodotti a base di pomodoro e alle salse pronte, si terrà domani, 7 ottobre, alle ore 14,00.



Interverranno, oltre ad alcune aziende produttrici italiane, i rappresentanti di rilevanti catene distributive internazionali:

Regis Fraudin Directeur de Catégorie Marché Epicerie, Groupe Carrefour; Michael Kowalski, BuyerGrocery, Western City Super; Massimiliano Rossi, Direttore Grocery, Pac 2000; Eddie Heffernan, Director of Business Development , SYSCO; JD Campbell, Category Manager Lomar Specialty, Hy-Vee, Inc; Lucia Gonzalez, Category Manager, Koba Colombia; Ulrich Rogowski, Head of Canned Goods, METRO GMBH.



Il webinar, aperto a tutti, è in lingua inglese. Per collegarsi è sufficiente andare sul sito www.cibus.it/cibus-lab/ , cliccare “segui webinar” e registrarsi.



L’obiettivo della nuova iniziativa è quello di informare e favorire il business B2B, creando consapevolezza e relazioni. I buyers del circuito Cibus potranno accedere al portale per trovare contenuti aggiornati e informazioni costanti sulla produzione alimentare nazionale: notizie, pubblicazioni ed eventi online. I manuali e-book approfondiscono la realtà delle categorie di prodotto più rilevanti, analizzate sotto tutti gli aspetti utili ai buyers per accrescere la propria conoscenza e ottimizzare il business: storia del prodotto, dati di mercato, movimenti delle materie prime, best practices, interviste a produttori e buyer, schede informative dei produttori e altro. I libri e-book saranno presentati tramite i webinar. Ognuno dei seminari on line presenterà una categoria merceologica con il contributo di buyer e produttori che illustreranno la propria case history.



CALENDARIO DEI FOCUS MERCEOLOGICI:

Tomato-based products and ready sauces (su questo tema, webinar il 7 ottobre) Frozen food (webinar il 10 novembre) Meat (webinar il 24 novembre) Extra virgin olive oil Coffee Deli Meats Ice cream Dairy Dry pasta Fresh pasta Bread substitutes Biscuits and snacks