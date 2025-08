Crédit Agricole, Nexi e Tep: intesa per digitalizzare la mobilità pubblica a Parma

Crédit Agricole Italia e Nexi annunciano una partnership strategica per la digitalizzazione del sistema di acquisto e di ricarica degli abbonamenti per il trasporto pubblico di Parma, realizzata in collaborazione con TEP S.p.A., l’azienda che gestisce il servizio nella città.

L’accordo ha portato alla creazione di una soluzione innovativa che integra i POS di Nexi, distribuiti nelle 100 rivendite TEP sul territorio, con un’applicazione mobile sviluppata ad hoc dall’azienda di trasporto, che consente l’acquisto e il rinnovo degli abbonamenti in modalità completamente digitale tramite POS, quindi più rapida e più efficiente. Si tratta di un vantaggio concreto per i 40 milioni di passeggeri che ogni anno utilizzano i mezzi TEP, di cui il 70% giovani studenti che sottoscrivono circa 60.000 abbonamenti.

E’ una soluzione che agevola i pagamenti digitali per gli utenti del trasporto pubblico e che favorisce i rivenditori che possono offrire il servizio senza sostenere il costo delle commissioni.

Crédit Agricole Italia è molto soddisfatta di aver scelto Nexi per affiancare TEP S.p.A. in questo percorso di innovazione che ha un impatto diretto e positivo sulla quotidianità di chi vive, lavora e studia a Parma, confermandosi un partner di riferimento per tutte quelle imprese attori chiave dello sviluppo sostenibile dei territori in cui opera. Questa operazione non si limita a una dimensione puramente economica, ma rappresenta un significativo passo avanti nella modernizzazione dei servizi, semplificando l’accesso al trasporto pubblico e promuovendo una maggiore digitalizzazione.

La soluzione personalizzata, curata nei minimi dettagli – dalla scelta dei componenti hardware alle integrazioni software – garantisce il corretto funzionamento dei dispositivi e una rendicontazione puntuale con il gestionale di TEP S.p.A., assicurando massima trasparenza ed efficienza operativa.

Il Gruppo Crédit Agricole, tra i primi 10 gruppi bancari al mondo con 12.1 milioni di soci, è presente in 46 Paesi tra cui l’Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed integrata a oltre 6 milioni di clienti, attraverso circa 1.600 punti vendita e circa 16.100 collaboratori, con un sostegno all’economia pari a circa 100 miliardi di euro di finanziamenti. Il Gruppo è formato, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking (CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte di Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS), Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole Creditor Insurance) e Wealth Management (CA Indosuez Wealth Management in Italia e CA Indosuez Fiduciaria).

Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all’Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un’Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l’economia digitale e l’intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi. Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali.

TEP S.p.A. è la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano a Parma e provincia. Interamente partecipata dal Comune e dalla Provincia di Parma, TEP è impegnata ogni giorno a garantire una mobilità efficiente, accessibile e sostenibile per oltre 40 milioni di passeggeri l’anno.

Con una flotta di oltre 340 mezzi, tra cui autobus elettrici, filobus e veicoli a metano, TEP investe costantemente nell’innovazione, nella sicurezza, nella qualità ambientale e nel miglioramento continuo dei servizi, anche attraverso strumenti digitali e servizi su misura per le esigenze di cittadini, studenti, pendolari e turisti.