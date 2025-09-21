Cremonese – Parma 0-0, Cuesta: “Prendo il meglio, abbiamo controllato il match”

Le dichiarazioni dell’allenatore Carlos Cuesta, rilasciate al termine della partita Cremonese-Parma, valida per la quarta giornata del campionato Serie A Enilive 2025/26.

“Nel primo tempo abbiamo fatto bene, siamo riusciti abbastanza a limitare le azioni della Cremonese e siamo stati bravi ad arrivare in porta, abbiamo creato diverse occasioni, ma quello che ci manca è fare gol. Ora dovremo creare più occasioni e anche migliori per trasformarle in gol. Nel secondo tempo siamo riusciti ad attaccare con più spazi e controllare il gioco; quindi, prendo aspetti positivi perché è la prima volta che non prendiamo gol e siamo riusciti a limitare gli avversari. Proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno.

Ho visto una Cremonese ben organizzata e che nella ripresa ha cercato di avere più possesso palla, difendersi e cercare di giocare più nella nostra metà campo. Ma ho visto anche il Parma in crescita, abbiamo gestito meglio delle situazioni rispetto a come abbiamo fatto a Cagliari. Questo ci ha permesso di avere più dominio.

Manca concretezza? Sicuramente… ma dobbiamo anche creare di più. Gli ultimi venti, trenta metri sono i più difficili. Dobbiamo continuare a lavorare. Prendiamo questo punto, anche se giochiamo sempre per i tre punti. In questo caso cerchiamo di vedere positivo. Siamo tutti insieme da 19 giorni, se non sbaglio, e quello che ho visto è una crescita costante rispetto alla prima partita contro la Juventus a Torino. Pellegrino? Sta bene, ha giocato più di 60’. Ora la testa è alla coppa per migliorare la dinamica, dobbiamo fare il meglio per essere più freschi possibile. I tanti tifosi allo stadio? Vogliamo sempre i tifosi con noi, è stato un record oggi ed è super positivo. Ora abbiamo tre gare in casa, quella in Coppa e poi in Campionato contro Torino e Lecce. Speriamo di aumentare ancora il livello delle prestazioni e avere risultati positivi”. (foto e testo parmacalcio1913.com)

___

Il Parma ci prova fino alla fine, ma nulla da fare. La partita contro la Cremonese, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A Enilive, giocata allo stadio “Giovanni Zini”, finisce 0-0. Un primo tempo con poche azioni dei gialloblu: al 10’ Pellegrino colpisce di testa su cross di Valeri, ma la palla finisce sul palo. ùAl 32’ ci riprova l’argentino che, servito da Cutrone, si gira e tira, ma trova Audero a bloccare a terra. La ripresa è quasi la fotocopia della prima frazione di gioco, il Parma resta compatto lasciando pochi spazi agli avversari.

All’81 ci prova Delprato, all’83’ Vázquez. Ma il risultato non cambia.

CREMONESE-PARMA 0-0 CREMONESE (3-5-2)

Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (46’ Ceccherini); Zerbin (76′ Johnsen), Collocolo (16’ Grassi), Bondo, Vandeputte (58’ Floriani Mussolini), Pezzella; Vázquez, Sanabria (76′ Moumbagna).A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Faye, Lordkipanidze, Folino, Bonazzoli.Allenatore: Davide Nicola

PARMA (3-5-2)Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist (84’ Løvik), Bernabé (84’ Ordonez), Keita, Sørensen, Valeri; Pellegrino (68’ Oristanio), Cutrone (88’ Djurić).A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estévez, Begić, Cremaschi, Britschgi, Troilo, Trabucchi, Plicco.Allenatore: Carlos Cuesta

ARBITRO: Federico La Penna di Roma 1

Assistenti: Marcello Rossi, Cristian Rossi Quarto Uomo: Claudio Giuseppe Allegretta

VAR: Valerio Marini AVAR: Luigi Nasca Ammoniti: Pezzella