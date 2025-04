Crescita a doppia cifra (+13% CER) per Chiesi, nel 2024, grazie agli investimenti in innovazione e impegno per la sostenibilità

Chiesi ha chiuso il 2024 con solidi risultati finanziari, confermando il proprio percorso di crescita sostenibile e di lungo periodo, e il forte impegno nella promozione della ricerca e dell’innovazione.

I ricavi hanno raggiunto 3.413 milioni di euro, registrando un aumento del 13% a tassi di cambio costanti rispetto al 2023. L’Ebitda ha superato di poco 1 miliardo di euro, in crescita del 12%, con un margine vicino al 30%.

L’utile netto di Chiesi, gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca, con sede a Parma filiali commerciali in 31 Paesi, è stato pari a 493 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta positiva (liquidità meno passività finanziarie, inclusi i leasing) ha raggiunto i 535 milioni di euro.

“Il Gruppo Chiesi ha registrato una performance estremamente positiva nel 2024, che ha prodotto una crescita a doppia cifra per il terzo anno consecutivo – ha commentato Giuseppe Accogli, Ceo del gruppo -. Questi risultati evidenziano l’efficacia di una strategia chiara, di un portafoglio prodotti innovativo, ampio e diversificato, e della nostra solida presenza internazionale. La performance è stata ulteriormente rafforzata dal successo nell’implementazione del nuovo modello operativo, concepito per generare un impatto positivo su Pazienti, Pianeta, Persone e Prosperità.

Questo, insieme alla nostra forza operativa, talento interno e cultura aziendale distintiva, ci rende fiduciosi di essere sulla strada giusta per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita a cifra medio-alta nei prossimi cinque anni. Le nostre prospettive sono solide, grazie al focus sulla pipeline interna – che oggi conta 43 progetti – al rafforzamento delle collaborazioni esterne e ai significativi investimenti in ambito produttivo, come il Biotech Center of Excellence e il nuovo sito acquisito a Nerviano”.

Nel 2024, il Gruppo ha registrato una crescita dei ricavi in tutti i mercati in cui opera. L’Europa si è confermata la principale area geografica, contribuendo per il 64% al fatturato totale — trainata in particolare da Regno Unito, Spagna e Francia — e registrando una crescita di circa il 10% in termini assoluti.

Risultati particolarmente rilevanti sono stati ottenuti negli Stati Uniti, che oggi rappresentano il primo mercato per ricavi a livello di singolo Paese, con una quota pari al 20% del fatturato complessivo e una crescita di circa il 24% in termini assoluti. Anche la Cina ha registrato una notevole crescita, pari al 22% a tassi di cambio costanti (CER).

La franchise Air, che include prodotti e servizi per il trattamento delle malattie respiratorie, si è confermata la principale area terapeutica per Chiesi, con ricavi pari a 1.832 milioni di euro, ossia il 54% del fatturato totale.

La franchise Care ha generato ricavi per 818 milioni di euro, pari al 24% del fatturato del Gruppo. Per rafforzare ulteriormente il proprio impegno a favore dei pazienti più vulnerabili, Chiesi ha proseguito la collaborazione avviata nel 2023 con la biotech statunitense Oak Hill Bio, con l’arruolamento del primo paziente in uno studio clinico di Fase IIb per un nuovo farmaco sperimentale volto a trattare le complicanze della prematurità estrema.

La business unit Global Rare Diseases ha registrato ricavi pari a 763 milioni di euro, con una crescita del 41%, grazie all’integrazione completa di Amryt Pharma, acquisita nel 2023, e al lancio di tre nuovi prodotti nel mercato statunitense, a seguito delle approvazioni della FDA ottenute l’anno precedente. Questo segmento rappresenta il 22% dei ricavi del Gruppo, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente, ed è uno degli ambiti strategici prioritari per lo sviluppo futuro.

Nel 2024, la spesa in ricerca e sviluppo ha raggiunto un livello record di 829 milioni di euro (24,3% dei ricavi), con un aumento rispetto ai €721 milioni dell’anno precedente.

Nel 2024, il Gruppo Chiesi ha creato oltre 500 nuovi posti di lavoro, aumentando del 7,6% la propria forza lavoro rispetto all’anno precedente e raggiungendo un totale di 7.542 collaboratori a livello globale.

Il Gruppo ha inoltre continuato a investire nello sviluppo dei talenti interni, promuovendo il proprio modello di Human Leadership e rafforzando i percorsi di successione. L’impegno di Chiesi nel favorire una cultura aziendale positiva è stato riconosciuto da Great Place to Work e dalla rivista Fortune, che hanno inserito l’azienda nella lista dei 25 World’s Best Workplaces – unica azienda farmaceutica europea e prima azienda italiana in assoluto a ottenere questo riconoscimento.

Nel 2024, Chiesi ha compiuto significativi progressi nel proprio impegno contro il cambiamento climatico e a favore della sostenibilità, ottenendo l’approvazione dei propri target di riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) da parte della Science Based Targets initiative (SBTi).

“Nel 2025, Chiesi punta a proseguire il proprio percorso con una crescita a cifra singola, generando un flusso di cassa robusto e mantenendo una posizione finanziaria solida – prosegue Accogli -. Questo ci consentirà di sostenere ulteriormente la crescita attraverso investimenti significativi in innovazione, accelerare le collaborazioni esterne e potenziali acquisizioni, con l’obiettivo di ampliare il nostro portafoglio e la pipeline in tutte le fasi di sviluppo.

Il nostro impegno è quello di non lasciare indietro nessun paziente e di migliorare la qualità della loro vita, offrendo soluzioni terapeutiche avanzate e potenziando la capacità produttiva per rispondere alla domanda crescente”.