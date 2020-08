Crisi Columbus: niente di fatto dopo la riunione in Prefettura

Esito negativo per l’attesa riunione sulla situazione della Columbus Srl tenutasi questa mattina in Prefettura. Anche a questo appuntamento la proprietà (il capitale sociale dell’Azienda è detenuto al 97% da Mantua Surgelati Spa, società della Famiglia Freddi, noti industriali mantovani) ha ritenuto di non partecipare.

” Sono sorpreso”, ha commentato il Prefetto Garufi, ” del comportamento tenuto dalla proprietà della Columbus. Amareggia constatare che non ci sia stata alcuna considerazione né rispetto non solo per le Istituzioni locali (al tavolo erano presenti, oltre alle rappresentanze sindacali, il Capo Gabinetto del Sindaco di Parma e rappresentanti della Regione Emilia Romagna) ma soprattutto per le lavoratrici ed i lavoratori della Columbus, un’Azienda dalla storia importante per questa Provincia”.