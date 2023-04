Crisi Eurovita S.p.A.: Federconsumatori incontra i risparmiatori coinvolti

La vicenda della compagnia Eurovita S.p.A. desta giustamente allarme tra gli assicurati.

Allo stato, previa sospensione temporanea della facoltà dei contraenti di esercitare i riscatti

regolati dai contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati con Eurovita S.p.A. fino al 31

marzo 2023, IVASS ha proposto al Ministro delle Imprese e del Made in Italy di sottoporre la

predetta società ad amministrazione controllata.

È stato nominato un commissario e sono state sospese le funzioni degli organi di

amministrazione e di controllo delle imprese.

A giustificazione del provvedimento vi sono una serie di valutazioni, la principale di avere assunto

impegni nei confronti degli assicurati che, considerata l’elevata esposizione al rischio di

rialzo dei tassi di interesse e al conseguente incremento dei tassi di riscatto, non le consente di

rispettare stabilmente il coefficiente patrimoniale di solvibilità , previsto dalla normativa.

L’azionista di controllo non ha provveduto al rafforzamento patrimoniale chiesto dall’Istituto di

vigilanza.

Il piano di risanamento presentato dal gruppo non è stato approvato dall’IVASS.

L’azionista di controllo (il Fondo di private equity Cinven) ha manifestato la propria

indisponibilità a rafforzare il patrimonio o, comunque, ad assicurare concrete iniziative volte a

ripristinare l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

Il Ministro, preso atto della situazione del gruppo, ha adottato in data 29 marzo 2023 il decreto di

scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Eurovita S.p.a. ed

Eurovita Holding S.p.a. e l’amministrazione straordinaria delle imprese per la durata di un anno.

Questa situazione di grave incertezza sta generando una diffusa preoccupazione nei numerosi clienti della compagnia, per queste ragioni Federconsuamtori Parma organizza un incontro pubblico per informare e intraprendere i primi concreti passi per la tutela dei risparmiatori.

L’incontro si svolgerà mercoledì 26 aprile, alle ore 18.00, presso la sala assemblee della CGIL, a

Parma, in via Casati Confalonieri, 5/a.

All’incontro saranno presenti l’Avv. Marcello Spaggiari e il presidente dell’associazione Fabrizio

Ghidini.