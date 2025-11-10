Cristiana De Filippis premiata dalla Siam Usa: un’eccellenza parmense della matematica applicata

A soli 32 anni, Cristiana De Filippis, docente e ricercatrice di Analisi matematica all’Università di Parma, si conferma sulla scena internazionale della matematica applicata ricevendo il “Siam Early Career Prize 2025“, prestigioso riconoscimento conferito dalla Society for Industrial and Applied Mathematics degli Stati Uniti.

La motivazione ufficiale del premio sottolinea i suoi “eccezionali contributi al Calcolo delle Variazioni, con stime innovative per integrali variazionali mediante analisi convessa, analisi armonica e teoria del potenziale”.

Il premio, assegnato una volta ogni due anni a giovani matematici che abbiano fornito contributi influenti e duraturi, viene consegnato durante la Siam Conference in Analysis and Pde a Pittsburgh, il più grande convegno mondiale di analisi matematica. In quella sede, De Filippis terrà anche una delle sette conferenze plenarie, un riconoscimento riservato solitamente a ricercatori di lunga esperienza e prestigio internazionale.

Questa nomina segue una serie impressionante di riconoscimenti che consolidano il ruolo della docente parmense come una delle voci più autorevoli della sua generazione: dal Premio della European Mathematical Society 2024 al G-Research Prize a Oxford, passando per l’ERC Grant da 1,5 milioni di euro e il Premio Bartolozzi dell’Unione Matematica Italiana. La professoressa De Filippis è inoltre tra le matematiche più citate al mondo nella sua fascia di età e figura tra le 100 donne italiane di successo secondo Forbes.

I risultati che hanno portato al premio sono frutto di una lunga collaborazione con Giuseppe Mingione e hanno trovato spazio anche nelle più prestigiose pubblicazioni scientifiche internazionali, dalle “Notices of the American Mathematical Society” all’“EMS Magazine”, rafforzando la reputazione dell’Università di Parma come polo di eccellenza nella ricerca matematica avanzata.