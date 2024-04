Cristiano Casa, ex assessore di Pizzarotti, aderisce a FdI: “Sono a disposizione del partito per candidarmi alle regionali”

Cristiano Casa, assessore per dieci anni delle amministrazioni Pizzarotti al Turismo, Sicurezza e Commercio, ha annunciato la sua adesione a Fratelli d’Italia.

“Con FdI c’è comunanza di progetti, idee, valori e visione maturata nel tempo” ha dichiarato Casa in un’intervista a TV Parma. “Una mia candidatura alle regionali per il partito di Giorgia Meloni? Le regionali in Emilia Romagna sono un appuntamento molto importante e sarebbe molto importante conquistare la Regione. Ho vissuto sulla mia pelle come presidente di Visit Emilia e come assessore la scarsissima attenzione della Regione nei confronti del nostro territorio. Mi metto a disposizione del partito e se ci saranno le condizioni ben volentieri.”