Cristiano De André al Teatro Regio con il “Best Of Tour Teatrale”: un viaggio nel mondo di Fabrizio

Il 1° dicembre l’artista porta in città il suo omaggio più completo all’eredità musicale del padre. Per la data parmigiana ci sono ancora posti disponibili

di Tatiana Cogo

Parma si prepara ad accogliere Cristiano De André che arriverà al Teatro Regio il 1° dicembre con il suo nuovo spettacolo, “De André canta De André – Best Of Tour Teatrale”, un concerto che raccoglie il meglio del progetto dedicato al repertorio di Fabrizio.

Il tour, che attraversa i principali teatri italiani (er la data di Parma ci sono ancora posti disponibili), propone una selezione dei brani più significativi tratti dai quattro album “De André canta De André” e dai numerosi concerti sold out degli ultimi anni. Un percorso emozionante che unisce musica, memoria e interpretazioni profonde, dove Cristiano, unico vero erede artistico dell’opera del padre, accompagna il pubblico dentro un racconto musicale che resta attualissimo.

Sul palco sarà affiancato da una band di musicisti d’eccellenza: Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria. Cristiano, polistrumentista raffinato, suonerà chitarra, bouzouki, pianoforte e violino, regalando nuove sfumature ai brani che hanno segnato la storia della musica italiana.

Il tour è prodotto e organizzato da Trident Music.

(Foto Virginia-Bettoja)

