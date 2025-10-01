Cristiano De André porta a Parma il “Best Of Tour Teatrale” dedicato al padre Fabrizio

Cristiano De André sarà protagonista il 1° dicembre al Teatro Regio di Parma con una tappa del suo “De André canta De André – Best Of Tour Teatrale”, uno spettacolo che raccoglie il meglio del repertorio affrontato in oltre dieci anni di lavoro dedicato alla musica del padre Fabrizio.

Dopo il successo degli album e dei tour precedenti, l’artista porterà sul palco un omaggio intenso e fedele alla grande opera del cantautore genovese, accompagnato da una band di musicisti di primo piano: Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria.

Polistrumentista raffinato, Cristiano De André interpreterà le canzoni del padre suonando chitarra, bouzouki, pianoforte e violino, guidando il pubblico in un percorso musicale che riafferma l’attualità e la forza poetica di Fabrizio De André.

L’evento è prodotto e organizzato da Trident Music.