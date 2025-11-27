Crocile di Basilicanova: una rotatoria con marciapiedi e aree pedonali al posto dell’incrocio semaforico

Un intervento atteso da anni, pensato per rendere più sicura e vivibile una delle porte d’ingresso al territorio comunale: è il progetto definitivo del Crocile di Basilicanova, che l’amministrazione di Montechiarugolo presenterà ai cittadini giovedì 4 dicembre alle 21 nella sala Amoretti.

L’opera, dal valore complessivo di circa 550 mila euro, sarà realizzata grazie a un cofinanziamento tra Provincia di Parma – attraverso i fondi Fsc della Regione Emilia-Romagna – per 300 mila euro, e il Comune di Montechiarugolo, che ha investito 250 mila euro di risorse proprie.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria, di tre marciapiedi e di un’ampia area pedonale di fronte alla scuola, per migliorare la sicurezza stradale e garantire un accesso protetto agli studenti, oltre a fluidificare il traffico in un nodo viario particolarmente frequentato.

Rendering della nuova rotatoria

«È uno dei progetti più importanti che questa amministrazione ha messo in cantiere – sottolinea il sindaco Daniele Friggeri –. Parla di sicurezza, ma anche di decoro urbano, perché completa il percorso di riqualificazione della frazione dopo piazza Ferrari e i marciapiedi di strada Argini. Il Crocile è il biglietto da visita per chi arriva dalla città ed è giusto che sia all’altezza».

Friggeri ricorda anche il metodo che ha guidato la progettazione: «È stato costruito in modo partecipato, ascoltando chi attraversa quotidianamente l’incrocio e le attività vicine. È un intervento molto atteso dalla nostra comunità, che darà nuovo slancio all’attrattività del territorio e rafforzerà la fiducia dei cittadini e delle realtà locali».

Un appuntamento, quello del 4 dicembre, che si preannuncia molto partecipato e che segna un passo decisivo verso l’avvio del cantiere.