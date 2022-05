Cucciolo di cane salvato dalla Polizia Locale

Momenti di paura qualche giorno fa per un cucciolo di cane che è finito nelle acque del torrente Parma.

Era a passeggio con la padrona, quando la sua curiosità è stata attratta da un uccellino. Il cucciolo, nel tentativo di inseguirlo, è caduto nel torrente, è riuscito a nuotare per un tratto portandosi in salvo in un isolotto.

Il punto è che non era più in grado di tornare a riva. La padrona si è rivolta alla Polizia Locale e due agenti sono arrivati sul posto. Il piccolo ha tentato di saltare ma è finito nella corrente, fortunatamente i due agenti erano già lì e lo hanno tratto in salvo.