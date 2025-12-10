Cucina italiana patrimonio dell’umanità, Russo (FdI): “Risultato storico grazie all’instancabile lavoro del Governo Meloni”

“Grazie all’instancabile lavoro del governo Meloni e del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida oggi la cucina italiana diventa patrimonio dell’umanità.

L’importante riconoscimento, deliberato all’unanimità dal Comitato intergovernativo dell’Unesco, sancisce come la cucina italiana sia ‘una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie’, ‘un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che li circonda’. È grande l’emozione per una decisione storica: la nostra è la prima cucina ad essere riconosciuta per la sua interezza.

Un risultato che assume un significato ancora più profondo per territori d’eccellenza come Parma, capitale dell’agroalimentare italiano, dove saperi antichi e filiere d’avanguardia convivono, dando vita a prodotti unici al mondo. Dalle sue eccellenze certificate alle imprese che quotidianamente innovano nel rispetto della tradizione, Parma dimostra come la forza della nostra cucina risieda nella qualità, nella cultura e nella passione dei suoi protagonisti. Un patrimonio che oggi l’Unesco riconosce, ma che le comunità come quella parmense custodiscono e valorizzano da sempre”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Gaetana Russo.