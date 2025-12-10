Cucina italiana patrimonio Unesco: un riconoscimento nazionale tra tradizione e innovazione

La cucina italiana entra ufficialmente tra i patrimoni culturali immateriali dell’umanità riconosciuti dall’Unesco. La decisione, presa all’unanimità dal Comitato intergovernativo riunito a New Delhi, premia non un singolo piatto, ma un intero sistema culturale fatto di gesti, conoscenze, tradizioni familiari e comunitarie, e della capacità di raccontare i territori. Dalla cucina di casa ai ristoranti, il riconoscimento celebra un patrimonio che unisce famiglie, comunità e imprese agroalimentari, trasformando il cibo in valore culturale ed economico.

“La Cucina italiana patrimonio Unesco è un grande risultato del nostro paese, che mette in rilievo qualità, bontà e valore culturale della nostra gastronomia”, sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi. “L’Emilia-Romagna è protagonista di questo percorso grazie alle sue 44 Dop e Igp. È un riconoscimento straordinario ottenuto grazie all’impegno di tutti, dagli agricoltori a chi trasforma gli alimenti in piatti da gustare, fino a realtà come Casa Artusi di Forlimpopoli. Ora è fondamentale valorizzare al meglio questo patrimonio, tutelando prodotti e piatti e promuovendoli in tutto il mondo”.

Il presidente della Provincia di Parma, Alessandro Fadda, aggiunge: “Il riconoscimento della cucina italiana quale patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco è motivo di grande orgoglio per tutto il nostro paese e, ovviamente, per il parmense, che contribuisce in maniera determinante grazie a un sapere fatto di cultura, tradizione e innovazione. Come già accadde dieci anni fa con il titolo di Città Creativa Unesco della Gastronomia, saranno tanti i vantaggi anche turistici e culturali. Il titolo darà nuovo lustro alla cucina italiana e a trarne vantaggio sarà anche la cucina di Parma. Guardiamo con fiducia al ruolo che potranno avere musei del cibo e realtà come la scuola internazionale di cucina italiana Alma, situata nella Reggia di Colorno e rinnoviamo attenzione e sostegno a tutta la filiera agroalimentare, dai piccoli produttori agli chef, valorizzando qualità, sostenibilità e innovazione”.

Alessandro Utini, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma, dichiara: “La nomina è un risultato che ci rende orgogliosi della nostra tradizione gastronomica. Le nostre specialità e i piatti iconici sono tasselli preziosi di un mosaico sfaccettato che costituisce la cucina italiana, depositaria della nostra identità, con radici profonde e un futuro ricco di sfide e opportunità”.

Per Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, “Il riconoscimento è un successo straordinario che ci consente di promuovere nel mondo la nostra tradizione gastronomica e la vera cultura del cibo. Servono tracciabilità, certificazioni chiare e tutela dei prodotti di qualità. Ringrazio il ministro Lollobrigida, le istituzioni e tutti i protagonisti del mondo agroalimentare e culturale che hanno contribuito a questo risultato”.

Laura Cavandoli, deputata della Lega e consigliera comunale a Parma, aggiunge: “L’Unesco riconosce un patrimonio che vive nelle comunità, dalle famiglie ai grandi ristoranti. Parma, già Città creativa della gastronomia, è a pieno titolo protagonista. Questo riconoscimento diventa anche sviluppo economico, promozione dell’Italia nel mondo e difesa delle produzioni tipiche dalle imitazioni”.

Infine, Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, sottolinea il valore della biodiversità e dell’artigianalità: “Oggi la cucina italiana diventa Patrimonio Unesco. Questo riconoscimento celebra anche la straordinaria agrobiodiversità su cui Slow Food lavora da quasi 40 anni, valorizzandola attraverso progetti come i Presìdi e l’Arca del Gusto. Va inoltre all’artigianalità di contadine e contadini, cuoche e cuochi che con competenza e creatività hanno reso possibili le ricette conosciute nel mondo, motivo di orgoglio che continueremo a tutelare e valorizzare”.

Un traguardo storico che pone la cucina italiana al centro della scena internazionale, valorizzando tradizione, innovazione, biodiversità e talento di tutti gli attori della filiera, dai produttori agli chef, dai consorzi alle scuole di cucina.