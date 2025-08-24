Cuesta: “Mi sono piaciuti l’unità e lo spirito”. Juventus-Parma 2-0

Le dichiarazioni dell’allenatore Carlos Cuesta, rilasciate al termine della partita Juventus-Parma, valida per la prima giornata del campionato Serie A Enilive. “Quello che mi porto dentro è sapere che era una partita molto difficile, dove dovevamo giocare il massimo possibile organizzati e dovevamo essere molto intensi. Dovevamo provare a sfruttare i nostri momenti, sapendo che non ce ne sarebbero stati tanti. Abbiamo avuto qualche situazione di pericolo, dove potevamo portare la partita dalla nostra partita. Però queste partite si definiscono in questi momenti, quindi il momento dove c’è la palla inattiva e ci fanno gol cambia la dinamica del gioco.

E dopo l’espulsione di Cambiaso potevamo creare un momento a nostro favore, però è arrivato il 2-0. Mi porto tanti spunti positivi, ma dobbiamo crescere e fa parte del percorso. Pellegrino? Ha voglia di crescere costantemente, è un esempio per i compagni, ogni giorno è sul pezzo facendo il massimo. La settimana scorsa ha fatto due gol, in quell’aspetto sta crescendo e migliorando. E sicuramente ci da tantissimo, dà alla squadra con le sue sponde per progredire compatti.

E alla fine siamo in un percorso di crescita anche individualmente con lui. Speriamo che ci dia ancora tanto. Sicuramente mi è piaciuto lo spirito della squadra, l’unità, il coraggio che abbiamo avuto a livello di gioco, dove c’erano certe situazioni che sicuramente sarebbe stato difficile sviluppare e noi abbiamo avuto dei momenti dove abbiamo pressato più alti e altri momenti dove potevamo avere di più la palla e costruire in modo più paziente e lento per progredire più compatti.

Ci sarebbe piaciuto aumentare la frequenza di questi eventi, attaccando la profondità verso la porta, per essere più dominanti nell’area avversaria, ma sappiamo contro chi giochiamo e che la Juventus è una squadra fortissima e competerà per il campionato fino alla fine. Per noi un percorso di crescita dove dobbiamo prendere gli spunti positivi di oggi e a fare meglio”. (parmacalcio1913.com)

Termina 2-0 per la Juventus la prima sfida di Serie A Enilive 2025/26 del Parma.Dopo un buon primo tempo in cui i gialloblu hanno corso pochissimi rischi, in avvio di ripresa Pellegrino sfiora il vantaggio (salvataggio sulla linea di Bremer). David sblocca il risultato al 59′, poi, un minuto dopo l’espulsione di Cambiaso, Vlahovic chiude il match.

Prossimo appuntamento sabato 30 agosto al Tardini contro l’Atalanta (18.30).

JUVENTUS-PARMA 2-0

Marcatori: 59’ David, 84’ Vlahovic

JUVENTUS (3-4-2-1)Di Gregorio; Bremer, Gatti (57’ Joao Mario), Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli (57’ Koopmeiners), Cambiaso; Conceicao (80’ Vlahovic), Yildiz (89′ McKennie); David (80’ Nico Gonzalez).A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Adzic, Kostic, Rugani, Rouhi.Allenatore: Igor Tudor

PARMA (3-5-2)Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Løvik (92′ Estevez), Bernabé, Keita (92′ Djuric), Ordonez (56’ Sørensen), Valeri; Pellegrino, Almqvist (80’ Benedyczak).A disposizione: Corvi, Rinaldi, Begić, Joujou, Amoran, Plicco, Sits.Allenatore: Carlos Cuesta