Cultura della legalità: i carabinieri all’Istituto Comprensivo Verdi di Neviano e Lesignano

Il 7 marzo, nell’ambito del ciclo di incontri che l’Arma dei Carabinieri ha pianificato con gli istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi presenti in città e su tutto il territorio della provincia, i Carabinieri si sono recati presso la biblioteca “Matilde di Canossa” dell’Istituto Comprensivo “G. Verdi” di Neviano degli Arduini e Lesignano De’ Bagni, dove, insieme al preside ed al corpo docenti, hanno incontrato un centinaio di giovanissimi studenti delle scuole secondarie, al fine di promuovere la cultura della legalità.

Tanti sono stati i temi affrontati, sviscerati in una interessante discussione che ha visto una vivace ed attiva partecipazione degli alunni: dalle attività svolte a far conoscere l’operato dei Carabinieri sul territorio ed in favore delle comunità, a temi strettamente legati alla cultura della legalità, ed in particolar modo l’attenzione è volta alle tematiche del bullismo, del cyber bullismo, l’uso consapevole dei social networks e non da ultimo il tema della violenza di genere in occasione della prossima ricorrenza della festa della donna.

I Carabinieri hanno illustrato in che modo quest’ultimi perseguono la cultura della legalità, tramite un continuo e diretto contatto con gli istituti scolastici, luoghi che, oltre a quello familiare, sono deputati alla formazione ed all’educazione dei giovani, i cittadini del futuro.

L’incontro tra i Carabinieri e gli alunni è stato molto proficuo sotto ogni aspetto, con la partecipazione attiva del preside dell’istituto e del corpo docenti presente, che hanno confermato e rafforzato, con la loro presenza, il sentimento di vicinanza tra l’Arma, la Scuola e gli alunni.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma