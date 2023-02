Cultura e sostenibilità, l’impatto di Parma 2020+21: nella Sala Convegni dell’UPI presentazione dell’Impact Report

Il 9 febbraio 2023, alle ore 15, nella Sala Convegni dell’Unione Parmense degli Industriali (Strada al Ponte Caprazucca 6/A), alla presenza del Sindaco di Parma Michele Guerra e del Direttore del Comitato di Parma 2020 Ezio Zani, sarà presentato l’Impact Report di Parma 2020+21 “Cultura e sostenibilità: l’impatto di Parma 2020+21”, curato da Deloitte e Promo PA Fondazione.

L’Impact Report è un documento che restituisce l’impatto dell’investimento in cultura tra 2019 e 2020, rispetto agli obiettivi che ci pone l’Agenda 2030 per la sostenibilità.

Rappresenta una importante restituzione del lavoro svolto insieme, ma anche un riferimento per le attività future, e ancora un modello di rilevazione unico nel suo genere per metodologia adottata e livello di innovatività. Potrà essere utilizzato non solo da Parma, ma anche da altre città e territori che intendono investire nello sviluppo territoriale base culturale.

L’incontro è aperto al pubblico con accesso libero fino ad esaurimento posti.

Inviare e-mail per partecipare a info@parma2020.it

Programma

Apertura dei lavori

Ezio Zani, Direttore Comitato per Parma 2020+21

Cesare Azzali, Direttore Unione Parmense degli Industriali

Paolo Alinovi, Membro del Consiglio Direttivo Parma, io ci sto!

Impact report di Parma 2020+21. Il valore di un programma

Dal modello allo strumento | Francesca Velani, Coordinatrice progetti Parma 2020+21 e Vicepresidente Promo PA Fondazione

I risultati | Valeria Brambilla, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Deloitte & Touche S.p.A.

City branding e digitalizzazione: il valore della comunicazione

Amedeo Palazzi, Responsabile strategie, marketing, immagine e comunicazione Parma 2020+21

Dibattito e interventi

Conclusioni

Michele Guerra, Sindaco di Parma