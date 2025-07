Cuori di terra del Teatro dell’Orsa: presentazione libro e spettacolo a Felegara e Sorbolo

«Un testo teatrale che esce dai teatri e si fa libro, si fa corpo nel corpo delle lettrici e dei lettori»: Monica Morini e Bernardino Bonzani introducono il senso poetico e politico della pubblicazione, avvenuta in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, del testo integrale dello spettacolo Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi, che da oltre vent’anni presentano in tutta Italia e che segnò la nascita del Teatro dell’Orsa.

Il libro, pubblicato per Corsiero Editore, sarà presentato sabato 19 luglio alle ore 19 al Centro Bruno Molinari di Felegara di Medesano (PR).

Il volume, inoltre, sarà presentato mercoledì 23 luglio alle ore 19.30 a Casa Cervi a Gattatico (RE) nell’ambito della XXIV edizione del Resistenza Teatro Festival.

Lo spettacolo, vincitore dell’autorevole Premio Scenario per Ustica, sarà invece in scena venerdì 25 luglio alle ore 21.30 al Centro Civico di Sorbolo (PR) nell’ambito del programma della Pastasciutta antifascista.

«Ci sono storie che si aggrappano alla Storia, che qualcuno preferisce dimenticare, ma che rinascono dentro gli occhi di che le ascolta» aggiungono «La vicenda degli uomini e delle donne della famiglia Cervi rappresenta quella di tante famiglie emiliane, la presa di coscienza di un popolo che inizia più di un secolo fa e si manifesta con l’antifascismo e la Resistenza. È una tragedia dove si intravede una grande vitalità, vissuta dai suoi protagonisti, dal principio alla fine con coraggio, arguzia e anche allegria»-

«Questa storia l’abbiamo costruita attraverso la potenza dell’oralità di Maria Cervi, che ora non c’è più» concludono Monica Morini e Bernardino Bonzani «Per questo oggi la sua testimonianza è più che mai necessaria: la manomissione della memoria è manomissione della democrazia. Siamo chiamati a trovare le parole, a ricordare, cioè portare due volte al cuore, ciò che è importante perché la memoria dei padri e delle madri della Costituzione sia viva. In un tempo così denso di ombre abbiamo bisogno del loro essere, anche tra le pagine o sulla scena».

Ingresso libero e gratuito a tutti gli appuntamenti.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.

Info sul libro: https://www.corsieroeditore.it/prodotto/cuori-di-terra/.