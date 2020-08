Cus Parma Calcio torna in campo dopo il Covid e riparte dagli Open Day dedicati ai bimbi

La Scuola Calcio del Cus Parma torna in campo dopo il Covid e si fa in quattro. Già, perché sono quattro le giornate di Open day dedicate ai bimbi che fanno “sogni di cuoio”. Quelli che vedono in pallone e scarpe coi tacchetti, non solo e tanto la ricerca del goal, ma la ricetta per crescere.

Un’esperienza dedicata ai piccoli dai 5 agli 8 anni. Così si parte- in tutta sicurezza – il 7 settembre, seguiranno poi gli allenamenti free del 12, il 14 e del 18 settembre, sempre dalle 17 alle 18,30, nella splendida cornice del Campus Universitario. La sezione Calcio cussina, così come le altre, non si è mai fermata: nei mesi del lockdown dirigenti e istruttori hanno creato esercizi, giochi e sketch per non interrompere il percorso con le proprie squadre. Nel contempo sono stati studiati e realizzati nuovi e rigorosi protocolli, in linea con le direttive sanitarie istituzionali e quelle delle federazioni, per garantire un rientro in sicurezza.

“Abbiamo fin da subito lavorato sulle modalità non solo tecniche per riaccogliere i ragazzi, ma anche sulla formazione degli istruttori e di chiunque venisse in contatto coi piccoli – spiega il Consigliere responsabile, Paolo Faccincani -. Oltre ai triage con la misurazione di temperatura e l’obbligo della mascherina e della sanificazione delle mani, il nostro personale si è organizzato per mantenere in ogni contesto il distanziamento sociale”.

Nessun contatto, ciascuno il proprio pallone, distanti ma uniti come le vere squadre sanno essere. Il ritorno ai campi è stato graduale e ha riscosso molto entusiasmo: per tutto luglio i bimbi hanno utilizzato i campi all’aperto del Campus. E sono già sold out i camp estivi a Lavarone, in Trentino, dove i piccoli grandi atleti rossoneri si alterneranno da domani (22 AGOSTO) fino al 6 settembre. Insieme ai gruppi si daranno il cambio una ventina fra istruttori qualificati, dirigenti, educatori e accompagnatori.

“Sono molto soddisfatto del percorso intrapreso finora – chiude il cerchio Michele Ventura, presidente del Cus Parma -. La sezione calcio non ha mai smesso di stare al fianco delle famiglie e ha cercato fin dal principio di studiare percorsi alternativi che permettessero un rientro in totale sicurezza. La salute dei nostri tesserati, è e rimane un imperativo e siamo orgogliosi di poter tornare ad accogliere la città nei nostri impianti”.

Ma come funziona? Gli open day sono totalmente gratuiti e ciascuno può partecipare anche a tutti e quattro gli allenamenti. Non solo calcio, ma anche tecnica e “gioco di squadra” perché al Cus si impara a vincere ma anche a perdere. E’ essenziale, per l’organizzazione, prenotarsi (al numero 371 4105436 o tramite mail a segreteria@cusparmacalcio.it ) e presentare il certificato medico in regola.