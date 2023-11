Cybersecurity e privacy: all’Università di Parma l’evento formativo “I dati personali al centro”

Si terrà lunedì 20 novembre dalle 9 nell’Aula Magna della Sede centrale dell’Università di Parma l’incontro I dati personali al centro. Si tratta di un evento formativo dedicato ai temi più attuali della protezione dei dati: l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, la sinergia tra cybersecurity e privacy, la definizione dei ruoli, gli aspetti etici dell’utilizzo dei dati.

L’incontro si aprirà con l’intervento del Prorettore alla Didattica Simone Baglioni e l’introduzione di Ilaria Comelli, Data Protection Officer dell’Università di Parma che si soffermerà sulla “protezione dati in Ateneo; gli ambiti attuali e le sfide future”. La parola passerà quindi a Lucia Scaffardi, docente di Diritto pubblico comparato all’Università di Parma (“Ricerca e insegnamento universitario alla prova dell’intelligenza artificiale”), Raffaele Conte, Primo Tecnologo ed ex Data Protection Officer del Consiglio Nazionale delle Ricerche (“Maneggiare con cura: l’importanza della corretta definizione dei ruoli nei trattamenti di dati personali”) e Guido Scorza, componente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (“Privacy e Intelligenza Artificiale: sfide e aspetti etici”).

La mattinata proseguirà con Pierluigi Perri, docente di Informatica giuridica e Data Protection Officer dell’Università Statale di Milano (“Etica della ricerca scientifica e protezione dei dati personali”), Stefano Marzocchi e Marcello Albergoni, rispettivamente Data Protection Officer e Vice Capo di Gabinetto dell’Agenzia Nazionale per le Cybersecurity (“Convergenze e complementarità fra privacy e cybersecurity”).

Quindi l’intervento “Infrastrutture critiche e protezione dei dati. Forme condivise di tutela” a cura di Alessandra Belardini, Dirigente del centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale dell’Emilia-Romagna e di Giuliana Pavia, Vice Ispettore, responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Parma.

In conclusione “Tecniche di anonimizzazione e pseudonimizzazione nel campo della ricerca scientifica”. Relatore, da remoto, sarà Prokopios Drogkaris, Cybersecurity Expert, Deputy DPO – European Union Agency for Cybersecurity (ENISA).