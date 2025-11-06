Da Conad tornano le Campanelle di Natale: al via l’iniziativa solidale a sostegno dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”

È stata presentata questa mattina all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” l’iniziativa solidale di Conad “Facciamo sentire il nostro amore”.

Dal 3 novembre al 14 dicembre 2025, i clienti Conad con Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare le nuove campanelle che comprendono 13 personaggi con una sorpresa speciale: la campanella color oro di Disney Topolino, in edizione limitata, per rendere ancora più magica la raccolta. Le campanelle, realizzate in plastica riciclata (ABS), sono versatili e adatte a molteplici utilizzi: ideali come dono per i più piccoli, perfette per decorare la casa, impreziosire l’albero di Natale, fungere da segnaposto per la tavola o da chiudi pacco per i regali.

Per sei settimane, ogni 15 euro di spesa i clienti avranno la possibilità di ricevere, con l’aggiunta di 1,90€, una delle 13 Campanelle di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza a favore di 6 ospedali presenti nei territori in cui opera Conad Centro Nord per finanziare i reparti pediatrici, offrendo un aiuto concreto alle strutture sanitarie del territorio.

In particolare, Conad Centro Nord devolverà il ricavato a: l’Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, l’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” di Parma, l’Ospedale di Piacenza, l’Ospedale dei Bambini di Brescia, l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano.

Per la provincia di Parma i fondi raccolti verranno destinati a sostegno dell’Ospedale “Pietro Barilla” per l’acquisto di tecnologie in ambito neonatale.

Alla presentazione per Conad Centro Nord hanno partecipato Veronica Corchia, responsabile relazioni esterne, sponsorizzazioni ed eventi e Rosanna Cattini, Vicepresidente Conad Centro Nord: “Con questa iniziativa vogliamo rinnovare il nostro impegno verso le comunità in cui operiamo, sostenendo in modo concreto una realtà preziosa come l’Ospedale dei Bambini di Parma. Le Campanelle di Natale rappresentano un gesto semplice ma dal grande valore, un segno di vicinanza e solidarietà verso i più piccoli e le loro famiglie. È questo lo spirito che anima Conad Centro Nord, quello di un’impresa che cresce insieme al territorio e che, anche a Natale, sceglie di fare del bene insieme ai propri clienti.”.

Anselmo Campagna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e commissario dell’Ausl, insieme al dottor Icilio Dodi, in rappresentanza del Dipartimento Materno-Infantile, e alla dirigente delle Professioni sanitarie Rita Lombardini, ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa. “Desideriamo ringraziare Conad e i suoi clienti per la costante vicinanza e il sostegno che ogni anno dimostrano nei confronti dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”. Grazie a questa collaborazione ormai consolidata, negli ultimi anni siamo riusciti a potenziare la dotazione tecnologica dei reparti pediatrici. La campagna di quest’anno sarà dedicata all’area neonatale: un ulteriore passo avanti per rafforzare il nostro impegno nella cura e nel benessere dei più piccoli. È la dimostrazione che, con il contributo della comunità e del territorio, insieme possiamo davvero fare la differenza”.

L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto che l’insegna ha avviato a livello nazionale nel 2021. Nelle quattro edizioni precedenti, grazie al coinvolgimento delle Comunità in cui Conad opera ogni giorno, sono stati raccolti a livello nazionale oltre 8 milioni di euro a sostegno di ospedali impegnati in progetti pediatrici in tutta Italia.