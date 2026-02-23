Da domenica 1° marzo la XX edizione della rassegna concertistica di Sala Baganza

Vent’anni di musica vissuta “A Tu per Tu”. Vent’anni di concerti di alto livello in ambienti unici e informali come l’Oratorio dell’Assunta e, durante l’estate, il Cortile interno della Rocca Sanvitale di Sala Baganza, dove il dialogo tra gli artisti e il pubblico è veramente “A Tu per Tu”.

Una magia che si rinnova anche quest’anno, con sette concerti, come sempre a ingresso gratuito, che prenderanno il via domenica 1° marzo alle ore 18 con “Omaggio al Maestro”, dedicato a Brahms, Turina e Franck, che vedrà sul palco dell’Oratorio l’energia del violinista Joaquin Palomares e del pianista Bruno Canino.

Il secondo appuntamento, domenica 15 marzo, stesso luogo stesso orario, propone “Canto dell’Anima”, un viaggio introspettivo guidato dallo straordinario violoncellista Alexander Hülshoff, con musiche di Bach, Cassadò, Ligeti e Sollima.

Giovedì 2 luglio la rassegna proseguirà nel Cortile della Rocca alle 21 con “Vivaldi: la “Follia” del Prete Rosso” del Quartetto Vivaldiano – Stefano Maffizzoni (flauto), Riccardo Malfatto (violino), Ludovico Armellini (violoncello) e Lorella Ruffin (clavicembalo), omaggio virtuosistico al grande compositore veneziano.

Giovedì 6 agosto alle 21, sempre al fresco del Cortile della Rocca, sarà invece la volta di “Di Tanti Palpiti”, un percorso tra passioni e sospiri con il soprano Paola Cigna, il mezzosoprano Daniela Pini, il flautista Fulvio Fiorio e l’arpista Davide Burani, con pagine musicali di Rossini, Verdi, Delibes, Gounod, Bizet e Offenbach.

Gli appuntamenti autunnali di “A Tu per Tu” in Oratorio, si aprono domenica 18 ottobre alle ore 18 con “Equilibri sonori” del Trio Rospigliosi formato dai chitarristi Mattia Dugheri, Lapo Vannucci e il pianista Luca Torrigiani (pianoforte) che proporranno un concerto tra cinema e musica classica con brani di di Fiore, Castelnuovo-Tedesco, Paradiso, Bortoluzzi, Lomuscio e De Santis.

Domenica 15 novembre alle 18 il violoncello di Dorina Laro e il pianoforte di Kristina Petrollari Laco saranno protagonisti di “Oltre la forma”, un programma che attraversa Beethoven, Respighi e Brahms.

Il gran finale sarà domenica 13 dicembre alle 18 con “Giovani talenti”, quando ad esibirsi saranno artisti emergenti vincitori di concorsi internazionali.

“A Tu per Tu” è il risultato dell’impegno dell’Amministrazione comunale salese, dell’Associazione ParmaOperArt e della famiglia Tittarelli, titolare dell’azienda Crosspolimeri che da sempre sponsorizza questa iniziativa culturale di alto livello sotto la direzione artistica del Maestro Claudio Piastra.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica dell’’Unione Pedemontana Parmense, telefonando allo 0521 331342 / 343 o inviando una mail roccadisala@gmail.com.