Da Federalberghi kit di cortesia all’Ospedale Maggiore

In meno di una settimana tante strutture alberghiere hanno unito le forze per donare e consegnare i propri “kit di accoglienza” all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. L’iniziativa, promossa da Federalberghi Parma aderente ad Ascom, ha risposto alla richiesta arrivata dai reparti ospedalieri per poter offrire ai pazienti un conforto igienico durante il ricovero.

“Ci era stata segnalata – afferma Emio Incerti, presidente Federalberghi Parma – la mancanza in particolare di saponette, rasoi, pettini, cuffie, ciabattine, spazzolini e altri beni simili, in ragione della quale ci siamo subito mossi per sensibilizzare i colleghi che, nonostante il momento di difficoltà, hanno prontamente messo a disposizione le proprie scorte offrendo tutti quanto possibile. Speriamo in questo modo, di poter fare la nostra parte ed essere vicini a tutti quei pazienti soli che non possono contare nemmeno sul supporto e la vicinanza dei propri cari”.

Una sensibilità che ha colpito il personale dei reparti Covid, in particolare del padiglione Barbieri trasformato in Covid hospital per meglio affrontare l’emergenza, che si era attivato per acquistare i beni necessari. Beni che gli albergatori hanno invece deciso di donare.