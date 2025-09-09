“Da Hollywood a Cinecittà”: un concerto per celebrare gli 80 anni dell’Ordine degli ingegneri

L’Ordine degli ingegneri della provincia di Parma festeggia un traguardo storico: ottant’anni dalle prime elezioni libere del 1945. Un anniversario che non rappresenta soltanto un passaggio temporale, ma un percorso lungo e significativo, fatto di etica, competenza e responsabilità al servizio della collettività.

Per celebrare questa ricorrenza così speciale, l’Ordine ha scelto di condividere con la città un momento di festa e di cultura, aprendo le porte a tutta la popolazione.

L’appuntamento è fissato per venerdì 12 settembre, alle 20:30, all’Auditorium Paganini, dove andrà in scena il concerto “Da Hollywood a Cinecittà”, eseguito dall’Orchestra Toscanini Academy NEXT.

Sarà una serata unica, pensata per condurre il pubblico in un viaggio emozionante tra le colonne sonore più celebri del cinema: un intreccio di suggestioni e ricordi che spazieranno dalle immortali musiche di Ennio Morricone a quelle di Nino Rota, dalle note intense di Nicola Piovani fino alle atmosfere visionarie di Hans Zimmer e di molti altri grandi compositori.

Durante la presentazione dell’evento, il presidente dell’Ordine, Claudio Ferrari, ha sottolineato il valore simbolico di questa celebrazione. «Abbiamo scelto di festeggiare questo anniversario con un evento aperto alla comunità – ha spiegato – perché gli ingegneri, pur lavorando spesso in silenzio, rappresentano un punto di riferimento fondamentale per le comunità in cui operano. Essere al servizio della collettività significa garantire competenza, professionalità e imparzialità, nel rispetto del nostro codice deontologico, per contribuire al benessere, alla sicurezza e all’innovazione del territorio. Dietro ogni tecnologia e ogni infrastruttura ci sono uomini e donne – spesso ingegneri – che con il loro lavoro accompagnano la crescita del paese».

A entrare nel cuore musicale della serata è stato Ruben Jais, sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Arturo Toscanini, che ha raccontato il percorso artistico pensato per l’occasione: «Durante il concerto verranno eseguite alcune delle colonne sonore più celebri del cinema, da Nuovo Cinema Paradiso di Morricone a Interstellar di Zimmer, fino a La vita è bella di Piovani, in un viaggio che unisce grandi capolavori italiani e internazionali. Al centro di questo progetto ci sono i giovani musicisti dell’Orchestra Toscanini Academy NEXT: artisti pieni di entusiasmo e talento che affrontano un percorso di crescita artistica e personale, portando sul palcoscenico la freschezza e l’energia delle nuove generazioni».

La serata non avrà solo una valenza artistico-culturale, ma anche un importante significato solidale. Gli utili dell’evento saranno infatti devoluti all’associazione Bonazzi pro Hospice Piccole Figlie, che da anni si dedica con passione e competenza all’assistenza delle persone più fragili. Irma Petrolini, rappresentante dell’associazione, ha voluto sottolineare la missione che guida quotidianamente l’Hospice: «La vita è preziosa fino all’ultimo istante e la filosofia dell’Hospice si fonda sulla volontà di garantire la miglior qualità di vita possibile agli ospiti, accompagnandoli con dignità lungo tutto il loro percorso. Grazie ai fondi raccolti – ha aggiunto – possiamo sostenere servizi essenziali come la fisioterapia e il supporto psicologico, non solo per i pazienti, ma anche per i loro familiari. E quando le risorse lo permettono, ci impegniamo anche in iniziative di formazione, come il recente corso sulla Sla, e in attività che favoriscono l’aggregazione tra gli operatori».

Alla presentazione erano presenti anche Gianluigi Giacomoni della Toscanini NEXT Academy, Marco Occhi, delegato alla comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Parma, e Silvia Santuro, coordinatrice dell’Hospice Piccole Figlie, che hanno condiviso l’entusiasmo per un progetto che unisce musica, cultura, comunità e solidarietà.

I biglietti per il concerto sono già disponibili sul sito ufficiale dell’Ordine degli Ingegneri: www.ordingparma.it. Sarà un’occasione unica per vivere un’esperienza che celebra non solo la storia e il futuro dell’ingegneria parmense, ma anche la potenza evocativa della musica e l’importanza della cura verso gli altri.

Il 12 settembre, all’Auditorium Paganini, le note del cinema accompagneranno Parma in una serata di emozioni, cultura e solidarietà: un invito aperto a tutti, per festeggiare insieme ottant’anni di storia guardando al futuro.