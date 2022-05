Dà in escandescenze e aggredisce i Carabinieri in un locale di via Flemig

Ieri notte, arrestato un 29enne che dà in escandescenze in un locale e aggredisce la pattuglia della Sezione Radiomobile.

I militari, entrati in un locale in via Fleming, hanno notato due giovani in evidente stato di ubriachezza. In particolare uno dei due iniziava a provocarli, senza alcuna motivazione, con frasi sconnesse e, nel frattempo riprendeva il tutto con il telefono cellulare.

Esortato ad esibire un documento di riconoscimento ed a uscire dal locale l’uomo, in un primo momento consegnava quanto chiesto, venendo identificato in un 29enne moldavo residente in città ma, all’improvviso, iniziava a spintonarli, ingaggiando una breve e violenta colluttazione, nel corso della quale ha ripetutamente colpito uno dei carabinieri.

Con non poca fatica, l’aggressore è stato bloccato e fatto salire sull’autovettura di servizio per essere condotto in caserma. Terminate le formalità che hanno portato all’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in quanto uno dei militari è stato giudicato guaribile in 15gg per traumi contusivi, il giovane è stato accompagnato agli arresti domiciliari.

Al termine del giudizio per direttissima è stato condannato ad un anno di reclusione con sospensione della pena