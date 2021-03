Da lunedì l’Emilia Romagna dovrebbe essere “zona rossa”: oggi la decisione

Ieri si è tenuta la riunione con la Regione Emilia Romagna per valutare lo stato di avanzamento dell’epidemia covid 19.

Oggi il Comitato Tecnico Scientifico dovrebbe inserire anche Emilia Romagna tra le zone “rosse” (Bologna, Modena e la Romagna già lo sono) . “Penso che coi dati che stanno emergendo e’ nelle cose passare alla zona rossa, sia per l’incidenza dei casi sia per reparti ospedalieri. Abbiamo una saturazione al 45% in terapia intensiva e 49% nei reparti covid” ha dichiarato l’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, a Skytg24.

Dalle informazioni trapelate, tutte le province, tranne Piacenza, superano i 250 casi/100.000 abitanti ed hanno il parametro RT sopra 1,25.

A DCPM vigente, il provvedimento di chiusura del Ministero Salute esce il venerdì dopo CTS, con decorrenza da lunedì.

La Conferenza Stato-Regioni si riunirà stamattina per concordare nuove misure restrittive, che andranno ad aggiornare DPCM e nuovi parametri automatici. PrD