Da martedì 13 ottobre sarà possibile l’accensione degli impianti di riscaldamento

Visto il drastico calo delle temperature registrato negli ultimi due giorni, il Sindaco ha firmato l’ordinanza che consente l’accensione anticipata degli impianti termici di riscaldamento da domani martedì 13 ottobre.

L’ordinanza autorizza il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00. Si invita la cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C ,+2°C di tolleranza, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C ,+2°C di tolleranza, per gli altri edifici.