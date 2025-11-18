Da Sorbolo agli Stati Uniti, il producer A3A firma nel nuovo album di Lola Brooke

Abasse Nonni, in arte A3A, producer e compositore musicale residente a Parma e di origini del burkina faso , ha raggiunto un importante traguardo nella sua carriera internazionale: è ufficialmente accreditato come compositore della Track 7 – “It Was All A Dream” del nuovo album di Lola Brooke, artista americana di spicco della scena hip hop di New York sotto Sony Music.

Il risultato arriva dopo anni di lavoro e collaborazioni con nomi di rilievo della scena internazionale, tra cui Ronny J, produttore multiplatino noto per i suoi lavori con Kanye West, Eminem, XXXTentacion e Denzel Curry, e Brray, artista urbano di fama nel panorama latino, particolarmente seguito in Argentina. Durante il suo percorso, A3A ha inoltre avuto modo di collaborare e stringere amicizia con Declyn “Dex” Lauper, figlio di Cyndi Lauper, e con altri artisti di rilievo internazionale.

Il percorso di A3A, iniziato tra Parma (Sorbolo) e le sue radici familiari in Burkina Faso, lo ha portato a sviluppare uno stile unico che unisce influenze europee, americane e afro.

“Questo traguardo rappresenta un passo importante, ma è solo l’inizio. Voglio continuare a portare la mia storia, le mie origini e il nome di Parma sempre più lontano,” racconta A3A.

La traccia è disponibile su tutte le piattaforme digitali: It Was All A Dream – Lola Brooke.