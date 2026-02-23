Da taccheggio a tentata rapina: arrestata una 35enne a Fidenza

Da un semplice episodio di taccheggio a una tentata rapina. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Fidenza, dove i Arma dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato una 35enne straniera, ritenuta presunta responsabile dell’accaduto.

I fatti risalgono al pomeriggio del 20 febbraio, intorno alle 15:40, all’interno di un negozio di cosmetici della cittadina. Un vigilante in borghese avrebbe notato la donna aggirarsi con atteggiamento sospetto tra gli scaffali, osservandola mentre prelevava diversi prodotti e li occultava all’interno di uno zaino in pelle nera.

Dopo aver superato le casse e le barriere antitaccheggio senza pagare, la donna è stata raggiunta all’esterno dall’addetto alla sicurezza e dalla direttrice del punto vendita, invitata a rientrare per chiarire la situazione.

In un primo momento avrebbe mantenuto un atteggiamento collaborativo, svuotando spontaneamente lo zaino e restituendo la merce sottratta, per un valore complessivo di circa 50 euro. Mentre la direttrice contattava il 112, la donna avrebbe improvvisamente accusato un malore, accasciandosi a terra. Il personale ha quindi richiesto anche l’intervento del 118, temendo per le sue condizioni di salute.

Approfittando di un momento di distrazione, però, la 35enne si sarebbe rialzata di scatto tentando la fuga. Giunta verso l’uscita, avrebbe spinto con forza l’addetto alla sicurezza che si trovava davanti alla porta. Ne è nato un breve parapiglia durante il quale la donna avrebbe opposto resistenza, arrivando anche a graffiare il vigilante.

Bloccata nuovamente e ricondotta negli uffici del negozio, è stata trattenuta fino all’arrivo della pattuglia dei Carabinieri, intervenuta pochi minuti dopo. Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata con l’accusa di tentata rapina.

L’Autorità giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo la liberazione della 35enne in attesa del processo.