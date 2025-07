Dà una testata in volto a un uomo e gli ruba la collana: 21enne denunciato

La Polizia di Stato di Parma ha denunciato un cittadino straniero di 21 anni gravemente indiziato del reato di rapina.

Alle ore 17.30 circa di ieri, lunedì 21 luglio, un equipaggio della Squadra Volanti è intervenuto in via Marco dell’Arpa, nei pressi del centro commerciale “La Galleria”, dove un cittadino è stato aggredito e derubato della propria collana d’oro.

Contattato il richiedente sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno appurato che poco prima l’uomo era stato avvicinato da uno straniero, verosimilmente di origini magrebine, che improvvisamente lo ha colpito al volto con una testata per poi rubargli la collana d’oro che portava al collo.

Il malcapitato, che ha rifiutato le cure sanitarie, una volta uscito di casa e si era diretto verso Piazza Garibaldi per prelevare contanti a uno sportello bancomat. A un certo punto si è accorto di essere seguito a distanza. Prelevato il denaro, l’uomo è salito a bordo di autobus per dirigersi in via Emila est e scendere nei pressi de “la Galleria”, sempre pedinato. In via dell’Arpa è stato raggiunto dallo straniero che l’ha colpito al volto rubandogli la collanina per poi darsi alla fuga facendo perdere le sue tracce. Acquisite le descrizioni del responsabile, sono iniziate le ricerche che, poco più tardi, hanno portato a ritrovare il rapinatore in piazzale della Pace.

Accompagnato in Questura e sottoposto alle procedure di identificazione, è stato riconosciuto dalla vittima come l’autore del furto e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina.

Nei confronti dello straniero, gravato da pregiudizi di Polizia per reati contro il patrimonio, è in corso l’attività istruttoria per l’adozione di misure di prevenzione, mentre è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione la posizione del medesimo sul territorio nazionale al fine dell’applicazione di eventuali provvedimenti di espulsione.