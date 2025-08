Daffadà (Pd): “Con il marchio Impresa amica dello sport diamo più valore a chi sostiene il settore”

«Un atto importante per dare aiuto concreto a un settore fondamentale come quello dello sport, in particolare l’attività di base» il consigliere Matteo Daffadà insieme ai colleghi del gruppo PD ha depositato una risoluzione a prima firma Andrea Costa che impegna la Giunta a valorizzare le donazioni liberali a favore dello sport.

«Un tema al centro di questo mandato in continuità con quello precedente. Lo sport è una leva straordinaria per la promozione della salute, dell’educazione, della socialità e della cittadinanza attiva – spiega Daffadà – vogliamo essere sempre più vicini alle tantissime associazioni che ogni giorno animano i nostri territori, spesso con poche risorse ma con una dedizione straordinaria».

Con questa risoluzione, la Regione si impegna a valorizzare le donazioni liberali da parte delle imprese alle società sportive dilettantistiche, riconoscendole come espressione autentica di responsabilità sociale d’impresa. Un modo per rafforzare il legame tra tessuto economico e comunità.

«Abbiamo pensato all’istituzione di un marchio regionale “Impresa amica dello sport”, che consenta di dare visibilità e riconoscimento a chi sostiene lo sport giovanile, in particolare nei territori fragili o in progetti a forte valenza educativa e sociale. Ma anche alla possibilità di prevedere forme di premialità nei bandi per quelle imprese che investono nello sport o che utilizzano il “Bonus Sport” per migliorare l’impiantistica – prosegue – È un segnale chiaro che va nella direzione di fare rete tra istituzioni, mondo sportivo e imprese. La normativa nazionale consente già di detrarre o dedurre le donazioni, ma il sistema è spesso poco incentivato. Con questa risoluzione vogliamo cambiare passo, semplificando e sostenendo chi sceglie di mettersi in gioco per il bene collettivo».