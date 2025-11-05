Daffadà (Pd): “Dalla Regione 124 mila euro per la sicurezza e la vivibilità dell’Oltretorrente”

Un investimento concreto per rendere l’Oltretorrente più sicuro e vivibile. La Regione Emilia-Romagna ha approvato un contributo di 124.000 euro a favore del progetto del Comune di Parma “Rafforzamento dei presidi sociali e delle azioni di sicurezza integrata per migliorare la vivibilità del quartiere Oltretorrente”.

A commentare con soddisfazione la decisione della Giunta regionale è il consigliere Matteo Daffadà, che sottolinea: «È un intervento di grande valore, che risponde a un’esigenza concreta del territorio e rappresenta un modello di sicurezza partecipata e responsabile».

Il progetto, promosso da Francesco De Vanna assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità del Comune di Parma, ha un costo complessivo di 155.000 euro e prevede azioni mirate su più fronti: dal potenziamento della videosorveglianza nel Parco Ducale e nelle zone limitrofe, al rafforzamento dei presidi sociali con l’aumento degli educatori di strada, interventi di mediazione culturale e percorsi di inclusione socio-lavorativa. Confermata anche la presenza degli Street Tutor, in collaborazione con la Prefettura di Parma, per la prevenzione dei rischi negli spazi pubblici e durante gli eventi.

Non mancheranno inoltre iniziative di sicurezza partecipata, come il sostegno ai gruppi di controllo di comunità, una rassegna culturale per rivitalizzare aree commerciali dismesse e un evento dedicato alla sicurezza condivisa, in collaborazione con l’Associazione Controllo di Vicinato di Parma.

«La sicurezza non è solo ordine pubblico, ma un diritto fondamentale e una condizione per la libertà e la convivenza civile – conclude Daffadà –. Questo progetto dimostra che si può lavorare insieme, istituzioni e cittadini, per costruire quartieri più sicuri e coesi. Considero questa delibera non solo un atto amministrativo importante, ma anche un segnale politico forte di attenzione verso Parma e verso l’Oltretorrente».