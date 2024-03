Daffadà (PD): “Riduzione dell’aliquota Iva su interventi di difesa del suolo”

Aliquota Iva agevolata per le opere di messa in sicurezza del territorio: il Consigliere regionale Matteo Daffadà, primo firmatario deposita una nuova risoluzione, sottoscritta dai colleghi del gruppo PD: “Frane e alluvioni feriscono la nostra provincia e la nostra Regione. Dobbiamo favorire gli interventi come ci chiedono i cittadini e gli amministratori locali”.

La nuova risoluzione mira a impegnare la Giunta a sollecitare il Governo e il Parlamento a promuovere una modifica legislativa.

Tale variazione consentirebbe l’applicazione dell’aliquota del 10%, in sostituzione dell’attuale ordinaria del 22%., per gli interventi di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico.

L’obiettivo è potenziare l’efficienza e l’efficacia degli interventi finanziati anche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“L’Emilia-Romagna e la provincia di Parma sono territori a rischio idrogeologico elevato con la presenza diffusa di frane e, in un contesto di cambiamento climatico come quello presente, il ripetersi delle esondazioni dei corsi d’acqua e delle alluvioni – spiega Daffadà – diventa quindi imperativo adottare misure efficaci di contrasto. Il Pnrr ha stanziato fondi significativi per la difesa del suolo, ma l’aliquota Iva ordinaria del 22% limita il loro impatto positivo”.

La normativa attuale, a cui fa riferimento l’Agenzia delle Entrate, prevede che tale riduzione venga applicata per le opere di urbanizzazione, che non comprendono quelle specifiche per la lotta al dissesto, nonostante la loro essenzialità per la stabilizzazione e il consolidamento del territorio inclusi i lavori di ristrutturazione dei corsi d’acqua e di stabilizzazione delle pendici.

“I sindaci vedono le loro possibilità di azione fortemente ridimensionate – continua Daffadà – e questo a scapito della sicurezza e della tutela. L’Iva agevolata consentirebbe di poter contare su maggiori risorse e quindi garantire una gestione più sostenibile e mirata dei fondi destinati a questo importante settore”.