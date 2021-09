Dal 1 Ottobre dismissione delle credenziali Federa: si farà tutto con SPID

Dal 1 ottobre 2021 le credenziali Federa vanno in pensione. La norma nazionale (DL 76/2020) prevede, infatti, che dal 01 ottobre 2021 si debba accedere ai servizi on line offerti dalla pubblica amministrazione solo tramite SPID o mediante la Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

Questo significa che tutti i servizi nazionali (INPS, Agenzia delle Entrate, etc) ed i servizi locali (Fascicolo Sanitario Elettronico) saranno accessibili solo con SPID e che le credenziali utilizzate precedentemente, ad esempio Federa, saranno disabilitate da tale data.

Anche i servizi online del Comune di Parma, già da anni integrati con il sistema di autenticazione SPID e Carta d’Identità Elettronica, dal 01 Ottobre 2021 non consentiranno più l’accesso mediante credenziali Federa.

Chi fosse ancora solo in possesso di credenziali Federa, rilasciate dal Comune di Parma fino a Febbraio 2019 o da altre amministrazioni della Regione Emilia Romagna, dovrà dotarsi di credenziali SPID, qualora non lo avesse già fatto, seguendo le istruzioni su https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/ da uno dei 9 Identity Provider abilitati.

Ricordiamo che tra i 9 provider SPID c’è anche Lepida, (Lepida ID) di cui il Comune di Parma è sportello accreditato per riconoscimento e attivazione delle credenziali.

E’ possibile ottenere SPID – Lepida ID procedendo su https://id.lepida.it e selezionando la voce REGISTRATI. Al termine della procedura online sono previsti vari modi di attivazione, alcuni interamente online e altri che prevedono il riconoscimento a sportello presso il Comune di Parma o presso le farmacie accreditate.

Per maggiori informazioni sulle modalità di riconoscimento visita il sito https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/Autenticazione-SPID.aspx.

Settembre 2021 porta anche un’altra grande novità per i possessori di credenziali SPID di LepidaID. A partire dal 1 settembre 2021 l’utilizzo degli SMS per la ricezione dell’OTP necessaria per l’accesso ai servizi SPID sarà limitato a quattro per quadrimestre.

Tale limite riguarderà solo gli SMS utilizzati per l’accesso ai servizi SPID; non interesserà l’accesso ad area personale né l’operazione di associazione della APP LepidaID alla propria identità digitale SPID LepidaID.

Si precisa che tale limite non riguarderà tutti gli utenti LepidaID: Regione Emilia-Romagna in un confronto con le organizzazioni sindacali dei pensionati, per non mettere in difficoltà i soggetti più deboli rispetto all’utilizzo di strumenti digitali e informatici, ha definito delle fasce di età e dei periodi temporali in cui possono continuare a usufruire dell’invio dell’OTP illimitato via SMS:

dal 01.09.2021 al 31.12.2021 i nati nel 1956 e negli anni precedenti

dal 01.01.2022 al 30.04.2022 i nati nel 1951 e negli anni precedenti

dal 01.05.2022 i nati nel 1945 e negli anni precedenti

Inoltre, è stato condiviso da Regione Emilia Romagna un piano di lavoro con le organizzazioni sindacali dei pensionati che porterà all’attivazione di un percorso di formazione, informazione, accompagnamento e monitoraggio, che sosterrà l’utenza più anziana nella migrazione a LepidaID.

Per informazioni e istruzioni di configurazione dell’APP LepidaID è possibile consultae l’indirizzo: https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/Autenticazione-SPID.aspx