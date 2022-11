Servizio Viabilità comunica che è in vigore la nuova ordinanza 53/2022, che prescrive che i veicoli a motore possano circolare su tutte le strade provinciali, nei tratti esterni ai centri abitati, solo se provvisti a bordo di dispositivi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali omologati per la marcia su neve o ghiaccio e adeguati al tipo di veicolo in uso, per il periodo compreso tra il 15 novembre 2022 ed il 15 aprile 2023.

Gli stessi obblighi si applicano per le autostrade.