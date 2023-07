Dal 17 luglio all’Università di Parma i test di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria

Inizia lunedì 17 luglio all’Università di Parma il secondo periodo di test on line per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina veterinaria a.a. 2023-2024.

Questi i posti disponibili:

Medicina e Chirurgia: 260 posti (di cui 20 riservati a extracomunitari)

Odontoiatria e Protesi Dentaria: 30 posti (di cui 2 riservati a extracomunitari

Medicina veterinaria: 80 posti (di cui 3 riservati a extracomunitari)

Il numero dei posti indicati è provvisorio: i numeri definitivi verranno assegnati con successivi decreti ministeriali.

Per l’anno accademico 2023-2024 l’ammissione a questi corsi avviene a seguito del superamento della prova d’esame “TOLC” (Test OnLine CISIA): TOLC-MED per Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, TOLC-VET per Medicina veterinaria.

Il test viene erogato mediante la piattaforma informatica di CISIA (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso) e deve essere svolto nelle Università, nelle aule predisposte dagli Atenei.

In questo secondo periodo (il primo è stato ad aprile) all’Università di Parma i TOLC-MED si svolgeranno nei giorni 17, 18, 19, 20 e 21 luglio (in doppia sessione, mattutina e pomeridiana) e i TOLC-VET nei giorni 17 e 18 luglio.

Il numero di candidate e candidati per il TOLC-MED è 1.004, mentre per il TOLC-VET è 255.

Il test si svolge al Campus Scienze e Tecnologie (Aule delle Scienze e Centro linguistico di Ateneo) per Medicina e Chirurgia e per Odontoiatria e protesi dentaria, mentre le aule di via Del Prato ospitano le prove per Medicina Veterinaria.

Le persone con disabilità e con DSA/BES sosterranno il test (sia TOLC-MED sia TOLC-VET) nell’Aula di Informatica del Plesso di Matematica (Campus Scienze e Tecnologie).