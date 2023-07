Dal 20 luglio il Cinemino viaggia tra i quartieri nell’estate di Parma

Sta per arrivare una bella novità nell’estate di Parma. La rassegna itinerante “Strade di Cinema, Piazze di Musica” porterà nel cuore di cinque quartieri serate di cinema all’aperto. In luoghi che, per la prima volta, si faranno cinema verranno proiettati film che si muovono tra colonne sonore immortali, vite di musicisti e band che hanno segnato la storia del rock, preceduti da una presentazione storico-musicale.

Questo piccolo cinema, gratuito, viaggerà su gomma verso piccole piazze della città dove gli spettatori si potranno portare la sedia da casa.

“Sarà un cinema iperlocale, appena sotto casa” vuole sottolineare Lorenzo Lavagetto, Vice Sindaco con delega alla Cultura e al Turismo “che intercetterà luoghi della città che hanno bisogno di fare esperienza di luoghi culturali e di incontro per veder crescere un’identità e un’abitudine all’aggregazione di comunità. Sarà un cinema informale, tra vicini a due passi da casa e, per la serata inaugurale, nella speciale cornice del Torrione Visconteo e poi coinvolgerà il Pablo, quartiere Lubiana e un pubblico il più ampio possibile nel sede di ANMIC grazie a questo originale piccolo cinema che si muove, che srotolerà lo schermo in piccole piazze e che, per questa rassegna estiva, ha scelto un filo conduttore universale: la musica”

Orario d’inizio 21. L’entrata è gratuita e libera, senza necessità di prenotazione. Porta la tua seggiola da casa!

La rassegna, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma – Ufficio Cinema con l’associazione Cinemino, è compresa tra i progetti culturali selezionati tramite l’avviso pubblico, indetto dal Comune di Parma, “Parma Estate 2023” e punta ad intercettare e interessare sia il pubblico di quartiere sia le nuove generazioni, incentivando e diffondendo una cultura cinematografica musicale.

Cinemino è un progetto di cinema nato grazie al sostegno di Fondazione Cariparma, Think Big e Lude.

Giovedì 20 luglio: Torrione Visconteo, Via dei Farnese

QUADROPHENIA – Frank Roddam (UK 1979, 117’)

Tony Face Bacciocchi parla della Mod Generation e del suo libro “Northern Soul” a 30 anni dall’uscita dell’album degli WHO. Con Pierangelo Pettenati

In collaborazione con Controtempi

Giovedì 27 luglio: Via Olivieri, Q.re Pablo

ROCKETMAN – Dexter Fletcher (UK/USA/CAN 2019, 121’)

Presentazione di Antonio Benassi

Giovedì 3 agosto: Parco Testoni, Via Mordacci

BOHEMIAN RHAPSODY – Bryan Singer (USA/GB 2018, 134’)

Giovedì 10 agosto: P.le Lubiana

DREAMGIRLS – Bill Condon (USA 2006, 131’)

Giovedì 17 agosto: P.le Chaplin

SING STREET – John Carney (IRLANDA 2016, 106’)

Giovedì 24 agosto: Giardino di Luana c/o ANMIC Parma, Via Stirone 4

BE COOL – F. Gary Gray (USA 2005, 114’)

Porta la tua seggiola da casa!

Ore 21.00 – Ingresso libero