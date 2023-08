Dal 21 agosto in piazzale San Francesco il nuovo Sportello per studenti internazionali dell’Università di Parma

Apre al pubblico lunedì 21 agosto, in piazzale San Francesco, lo sportello dell’Università di Parma dedicato alle studentesse e agli studenti Internazionali (extra-UE). Un nuovo punto di informazione, supporto e accoglienza per coloro che si iscrivono a un corso di studio Unipr. Lo Sportello studentesse e studenti internazionali fornisce tutto il supporto necessario, sia in modalità virtuale sia in presenza, per l’adempimento delle pratiche connesse all’immatricolazione e alla regolarizzazione del soggiorno in Italia con il supporto di tutor e operatori dell’Università, dell’Agenzia delle Entrate e dell’associazione CIAC onlus.

Il nuovo sportello nasce per potenziare e migliorare le attività di accoglienza e informazione indirizzate alle studentesse e studenti internazionali che avranno, in un unico luogo, tutte le informazioni utili e il supporto per la vita universitaria. È possibile contattare il servizio fin da ora alla e-mail admissions@unipr.it

Per maggiori informazioni: https://www.unipr.it/sportello-studenti-internazionali