Dal 23 marzo all’Università di Parma le “Lezioni Aperte sulla Globalizzazione”

Riprendono anche quest’anno, da giovedì 23 marzo fino a mercoledì 24 maggio, le Lezioni Aperte sulla Globalizzazione per i corsi di laurea magistrale “Relazioni internazionali ed europee” e “Programmazione e gestione dei servizi sociali” dell’Università di Parma. La tematica trattata negli incontri sarà “Ripensare la globalizzazione. Culture, identità, movimenti oltre il confinamento”.

Come ri-declinare l’idea globalizzazione e di società globale in un’epoca in cui tutte le merci possono circolare ma poche persone possono farlo mentre molte vengono fermate e spesso uccise da muri e fili spinati? Come analizzare le questioni legate al contatto e confronto tra culture dentro un quadro più complessivo di diseguaglianze a livello globale? Come pensare un altrove che è già qui, è già un “noi” dinamico, plurale, cangevole, in un’epoca in cui ancora la distinzione per nazionalità agisce nel costruire gerarchie dell’umano? Come leggere questi fenomeni? Come immaginare un altro modo di costruire la società globale? Come intendere politiche e pratiche dell’accoglienza e dell’intercultura? Gli incontri e i laboratori cercheranno di offrire spunti di riflessione su queste e alter contraddizioni della nostra epoca glocale.

Le Lezioni Aperte rappresentano modalità didattiche sperimentali per diversi motivi. Per prima cosa, sono lezioni “aperte” nel senso che in aula stanno, insieme ai docenti universitari e agli studenti, persone che vivono in prima persona le questioni e le condizioni sociali di cui si parla, con movimenti, associazioni, professionisti che si occupano di tali questioni, allo scopo di confrontare visioni e linguaggi diversi, che discendono da posizionamenti e punti di vista diversi. Non si tratta tanto di dare spazio alle “testimonianze”, quanto di favorire connessioni e ricomposizioni tra diversi punti di vista utilizzando strategie discorsive e linguaggi accessibili – visuali, narrativi, letterari – che favoriscano la traduzione reciproca. Secondo, sono lezioni “aperte” perché sono effettivamente aperte al pubblico: cittadini e cittadine di età diversa, studenti universitari e studenti delle scuole superiori, volontari, operatori, militanti e così via. Il confronto tra età e competenze diverse in queste particolari “aule universitarie” è quindi la questione centrale, ciò che ci permette di riflettere sulla funzione specifica di quello spazio pubblico che chiamiamo Università. Il filo rosso del ciclo di Lezioni Aperte e dei Laboratori dell’anno 2023 è dedicato ad una analisi critica del concetto di globalizzazione.

Il primo incontro del ciclo si terrà giovedì 23 marzo alle 14.30, nell’Aula A del Palazzo Centrale dell’Università di Parma, e verterà sul tema “Cosmopolitismo e città g-locale: dalle memorie intime alle memorie collettive”. In collaborazione con le associazioni: Kwa Dunia, Migrantour Parma. Ospiti: Francesca Bigliardi e accompagnatori/trici interculturali. Introducono e moderano Vincenza Pellegrino e Michela Semprebon dell’Università di Parma.

Le successive “Lezioni Aperte”

Martedì 4 aprile, ore 10.30 (Aula Cavalieri, via Università 12)

L’evoluzione dei servizi di mediazione linguistico-culturale

In collaborazione con Cooperativa Mediagroup98

Ospiti: Gianfranco Bonesso, antropologo, assistente sociale, esperto di migrazioni e mediazione, Lorenzo Luatti Oxfam Italia, Vojsava Tahiraj Cooperativa Mediagroup 98, Hisam Allawi Ciac Onlus

Martedì 18 aprile, ore 10.30 (Aula Cavalieri, via Università 12)

La mediazione con i minori stranieri non accompagnati: la sfida del diritto di ascolto

In collaborazione con Cooperativa Mediagroup98

Ospiti: Vojsava Tahiraj, Cooperativa Mediagroup98Giovedì 20 aprile 2023, ore 14.30 (Aula A, via Università 12)

Molto più di una sola vita: erranza, identità e cultura alla luce della globalizzazione

In collaborazione con le associazioni Centro Interculturale di Parma e Sguardi Incrociati

Ospiti: Irene Valota e collettivo Sguardi Incrociati

Giovedì 27 aprile 2023, ore 14.30 (Aula A, via Università 12)

La società del futuro a partire dal confronto tra religioni

In collaborazione con Centro giovanile musulmano “Circolo delle idee La Fonte” di Reggio Emilia

Ospiti: Francesco Gianola Bazzini Cirs\UniPR e volontari La Fonte Giovedì 4 maggio e giovedì 11 maggio, ore 14.30 (Aula A, via Università 12)

Molto più di una sola vita: sommersi e salvati della globalizzazione

In collaborazione con le associazioni CerchioScritti e Anellodebole

Ospiti: i detenuti degli istituti penitenziari di Parma per “interposta presenza”, attori\attrici e studenti delle associazioni organizzatrici

Mercoledì 17 maggio ore 14.30 (Aula Filosofi, via Università 12)

Come le onde del Mare

In collaborazione con Ciac onlus

Ospiti: Valentina Brinis, Chiara MarchettiMercoledì 24 maggio, ore 17.30 (Palazzo del Governatore, piazza Garibaldi)

“Dovrò dimenticare il mio nome…”

In collaborazione con Ciac Onlus-Escapes, Comune di Parma, Add Editore

Ospiti: Behrouz Boochani che dialogherà con Chiara Marchetti e Hisaw Allawi di Ciac Onlus

Per informazioni: vincenza.pellegrino@unipr.it; michela.semprebon@unipr.it.