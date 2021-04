Dal 26 aprile lavori di manutenzione nel centro di raccolta di Palanzano

Lavori di manutenzione in vista per il Centro di Raccolta di Palanzano. A partire da lunedì 26 aprile verranno svolti interventi di manutenzione straordinaria. Tra i lavori in programma il rifacimento della recinzione e l’ampliamento delle coperture delle aree destinate al deposito dei rifiuti in attesa dell’avvio ai centri di recupero.

Per consentire l’effettuazione degli interventi il Centro di Raccolta rimarrà chiuso per circa 3 settimane, non essendo possibile il conferimento dei rifiuti a causa della presenza del cantiere. I cittadini, per il conferimento di rifiuti ingombranti, legno ed inerti, potranno usufruire da lunedì 26 aprile del Centro di Raccolta di Monchio delle Corti, sito in Strada Provinciale 665 (ex Massese) aperto il LUNEDÌ dalle 9 alle 12, il GIOVEDÌ dalle 15 alle 17 ed il SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.