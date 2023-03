Dal 27 marzo negli Istituti penitenziari il ciclo “Migrando col cinema” organizzato dall’Università di Parma

Dal 27 marzo parte il ciclo di incontri Migrando col cinema, organizzato dall’Università di Parma negli Istituti Penitenziari del territorio. L’Ateneo prosegue questa esperienza di didattica per promuovere una riflessione sul tema delle migrazioni attraverso la lente del cinema.

L’obiettivo è quello di creare spazi “di riflessività” in cui chi partecipa agli incontri – docenti, studentesse e studenti privati o non privati della libertà, operatrici e operatori sociali e così via – possa collocare la propria esperienza di migrazione, di viaggio, di “spaesamento” alla luce dei film visti insieme e possa discuterne inserendo la propria storia individuale dentro la storia collettiva.

Il ciclo, che si concluderà il 22 maggio, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra l’Università di Parma (Polo universitario penitenziario, Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo – CAPAS, Dipartimento di Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali e Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali) e gli Istituti Penitenziari di Parma, Ciac Onlus, Festival del Cinema Africano di Verona e ZaLab. Insieme ai detenuti del circuito di media sicurezza, parteciperanno studenti e studentesse di diversi corsi di laurea dell’Ateneo e ospiti di Ciac Onlus.

Comitato scientifico: Vincenza Pellegrino (Università di Parma), Michela Semprebon (Università di Parma), Sara Martin (Università di Parma), Martina Giuffrè (Università di Parma), Chiara Marchetti (Ciac Onlus), Clizia Cantarelli (Università di Parma).

Per informazioni: clizia.cantarelli@gmail.com; vincenza.pellegrino@unipr.it; michela.semprebon@unipr.it

Il calendario degli appuntamenti:

Lunedì 27 marzo 2023, ore 9-11.30

Migrando col cinema: introduzione. Perché occuparci di migrazione, viaggio, spaesamento attraverso il cinema.

Introducono e moderano: Vincenza Pellegrino (Unipr), Michela Semprebon (Unipr), Sara Martin (Unipr), Martina Giuffrè (Unipr), Chiara Marchetti (Ciac Onlus)

Lunedì 17 aprile 2023, ore 9-11.30

In collaborazione con CINELA’ Festival di Cinema Africano e Oltre

Proiezione di “L’uomo che vendette la sua pelle” (2020), di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia, Belgio, Germania, Svezia)

Introducono e moderano: Vincenza Pellegrino (Unipr), Michela Semprebon (Unipr), Martina Giuffrè (Unipr), Chiara Marchetti (Ciac Onlus)

Lunedì 8 maggio 2023, ore 9-11.30

In collaborazione con ZaLab

Proiezione di “Flying Roots” (2018), di Michele Aiello e Davide Crudetti (Italia)

Introducono e moderano: Davide Crudetti (ZaLab), Vincenza Pellegrino (Unipr), Michela Semprebon (Unipr), Sara Martin (Unipr), Chiara Marchetti (Ciac Onlus)

Lunedì 15 maggio 2023, ore 9-11.30

Proiezione di “Kasala!” di Ema Edosio (2018)

Introducono e moderano: Alessandro Jedlowski (Università di Roma3), Vincenza Pellegrino (Unipr), Michela Semprebon (Unipr), Sara Martin (Unipr), Martina Giuffrè (Unipr)

Lunedì 22 maggio 2023, ore 9-11.30

Migrando col cinema: quale film abbiamo preferito? Perché? Conclusione del ciclo e votazione dei partecipanti

Introducono e moderano: Vincenza Pellegrino (Unipr), Michela Semprebon (Unipr), Martina Giuffrè (Unipr), Chiara Marchetti (Ciac Onlus)