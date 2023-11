Dal 3 al 10 dicembre in Pedemontana Parmense sarà ancora un “Dicembre con gusto”

Il gusto dei sapori tipici della Food Valley e della sua cultura in una terra ricca di storia, nel segno della tradizione ma con un pizzico di innovazione e il piacere di divertirsi insieme, con tanti eventi per grandi e piccoli.

Tutto questo è “Dicembre con Gusto”, l’appetitosa manifestazione giunta alla sua seconda edizione realizzata dal Servizio turistico dell’Unione Pedemontana Parmense in collaborazione con le Pro loco e tante altre, vivaci associazioni, che dal 3 al 10 dicembre 2023 si svolgerà nei comuni delle “Valli di Parma” di Sala Baganza, Collecchio, Traversetolo e Felino.

Una rassegna che vuole offrire al pubblico il meglio dei territori dell’Unione Pedemontana Parmense, presentata nella mattinata di lunedì 27 novembre nella Sala consiliare del Municipio di Felino dei sindaci e assessori al Turismo dei quattro Comuni che hanno deciso di allearsi per valorizzare le proprie ricchezze.

La prima tappa di “Dicembre con Gusto” sarà domenica 3 dicembre a Sala Baganza, con “Dolce Rocca”, la mostra – mercato con degustazioni e vendita di vini e prodotti di panetteria e pasticceria tipici del Natale, il pranzo in piazza con il “Cotechino più lungo della provincia”, spettacoli, giochi e artisti di strada. La giornata si concluderà con lo spettacolo di luci e suoni “Orbit” e l’accensione dell’Albero di Natale.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 8 dicembre a Collecchio, con “Gusta il Natale”, una giornata dedicata alla tavola del Natale e al gusto della tradizione all’interno della tensostruttura in viale Saragat dell’InTenso Festival: degustazioni di prodotti tipici e vini, cooking show, mostra mercato e, per i più grandi, un laboratorio gratuito per adulti per la creazione di un centro tavola natalizio e altre attività per i bambini. Verrà infine presentato un libro di ricette natalizie collecchiesi, dopodiché si arriverà all’attesa accensione dell’albero.

Nel weekend di sabato 9 e domenica 10, “Dicembre con Gusto” sarà a Traversetolo con “TravesetoloGolosa”, la due giorni tra degustazioni, giochi antichi, spettacoli e animazioni per tutti. Una mostra-mercato di virtuosi artigiani del gusto in Corte Agresti e una selezione di stand enogastronomici curata dalle associazioni del territorio in piazza Fanfulla. Un invito ad assaporare le prelibatezze del territorio e ritrovare il gusto antico dello stare insieme.

La rassegna si chiuderà, domenica 10 dicembre in piazza Miodini a Felino e per le vie del centro con “FeliNoël”, che proporrà mercati di qualità per abbigliamento, accessori, oggettistica e artigiano, oltre a stand gastronomici e di piccoli produttori agricoli. I bambini potranno partecipare al laboratorio per addobbare gli alberi di Natale, mentre per gli adulti ci sarà la gara a realizzare l’albero più bello con tanto di premiazione. I commercianti parteciperanno invece alla sfida per la “Miglior Vetrina di Natale”. Non mancheranno, infine, eventi di intrattenimento per i bambini, musica e show.

«Con la seconda edizione, consolidiamo il calendario degli eventi natalizi promossi dall’Unione Pedemontana in collaborazione con i suoi cinque Comuni, le associazioni e le aziende del nostro territorio – sottolinea la sindaca di Collecchio e assessore al Turismo dell’Unione Maristella Galli –. “Dicembre con gusto” vuole celebrare e offrire al pubblico il gusto a trecentosessanta gradi, ed è il risultato di una virtuosa e tutt’altro che scontata capacità di fare rete. Ringrazio tutti gli “attori” che lo hanno reso possibile».

«”Dicembre con Gusto” è una tradizione che si sta consolidando, attraverso una serie di iniziative che hanno per filo conduttore è la parola “Gusto” – afferma il sindaco di Sala Baganza e presidente dell’Unione Pedemontana Parmense Aldo Spina –. Una parola chiave per raccontare e far conoscere la nostra idea di benessere e che cosa intendiamo per “qualità della vita”, che significa anche lo stare insieme in luoghi belli con chi verrà nel nostro territorio».

«Non occorre prendere l’auto e andare lontano per respirare l’atmosfera natalizia o visitare mercatini – spiega il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto –. Anche i piccoli comuni come i nostri possono offrire un’ampia scelta di iniziative coinvolgenti per le famiglie. Il mio auspicio è che tutti insieme si possa far crescere sempre di più questa manifestazione, per chi voglia passare un “Dicembre con Gusto” in Unione Pedemontana».

«C’è stato un lavoro intenso e ringrazio le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della rassegna – ha osservato il vicesindaco di Felino con delega al Turismo Debora Conciatori –. Vorrei ringraziare della collaborazione anche Maristella Galli e gli assessori al Turismo di Sala Baganza, Giulia Alfieri, e Traversetolo, Elisabetta Manconi, che oggi non hanno potuto essere presenti».

Per ulteriori informazioni e il programma dettagliato di “Dicembre con Gusto”, si può consultare il sito dedicato www.dicembrecongusto.it e il sito del Servizio turistico dell’Unione Pedemontana www.vallidiparma.it, oppure contattare lo IAT Unione Pedemontana Parmense, telefonando allo 0521.331342/43 o inviando una mail all’indirizzo iat@unionepedemontana.pr.it.