Dal 4 fino al 26 settembre in centro storico percorsi ludico-didattici promossi dalla Comunità dei Musei

Sta per finire l’estate, ma non l’entusiasmo con cui la Comunità dei Musei vuole raccontare i tesori, le bellezze, i sorprendenti inediti del territorio parmense.

Un ricco calendario di proposte attraversa tutto il mese di settembre con tantissime iniziative gratuite. Molti sono anche gli incontri che coinvolgeranno adulti e bambini insieme nella scoperta del patrimonio culturale del nostro territorio. Un concetto ampio e inclusivo di cultura, in cui rientrano anche tutte le piccole e grandi storie che nel corso dei secoli hanno plasmato la nostra comunità.

Si parte sabato 4 settembre alle ore 09:30 «In viaggio con Maria Luigia», tra le sale del Museo Glauco Lombardi per raccontare la vita, gli amori e le curiosità legate alla vita della celebre duchessa.

Domenica 5 settembre alle 15:00 la visita a «La Rocca Sanvitale a Sala Baganza», farà immergere i visitatori nella celebre dimora storica e nei suoi giardini.

Mercoledì 8 settembre alle 18:00 avrà invece luogo «Parma ribelle 1943-45», un tour in città per raccontare i personaggi e i luoghi della lotta partigiana e delle repressioni nazifasciste.

Doppio appuntamento sabato 11 settembre: alle ore 10:00, tra la splendida Sala Dante all’interno della Biblioteca Palatina e Palazzo Bossi Bocchi, si celebrerà ancora una volta il genio del sommo poeta con «La Divina Commedia a Parma», un percorso alla scoperta dell’iconografia dantesca tra cui figurano le illustrazioni di Amos Nattini. Nel pomeriggio, alle 15:30, «Porci e porcari nelle terre del Prosciutto di Parma», un itinerario tra Badia Cavana e il Museo del prosciutto di Langhirano per raccontare il mondo medievale dal quale hanno origine le eccellenze gastronomiche del nostro territorio.

Venerdì 17 settembre alle 18:00 torna «Con gli occhi di un umorista», una visita guidata alla Parma di Guareschi vignettista.

Pensato per i bambini dai 6 agli 11 anni è «Passeggiando a Parma in compagnia del genietto», un percorso ludico-didattico alla scoperta della città di Parma che si terrà sabato 18 settembre alle ore 15:00.

Un’altra attività in provincia si svolgerà domenica 19 settembre alle ore 16:00 con «Occhio al Novecento: Renato Brozzi»: una visita guidata alle opere del Museo Renato Brozzi di Traversetolo.

Particolarmente suggestiva è la visita di sabato 25 settembre alle ore 10:00: «Parma napoleonica: la Villetta», una passeggiata all’interno del cimitero monumentale per raccontare la storia degli abitanti di Parma e delle opere d’arte custodite in questo vero e proprio museo a cielo aperto.

Il 26 settembre, ultima domenica del mese ricchissima di eventi: alle ore 10:00, con «Parma napoleonica» andremo di nuovo alla scoperta del mito e dell’eredità di Napoleone tra le sale della Galleria Nazionale e del Museo Glauco Lombardi. Alle 11:00, invece, «Un museo a cielo aperto: Walter Madoi», è un’ottima occasione per ammirare le opere del famoso pittore nella splendida cornice di Sesta Inferiore nel nostro appennino. Nel pomeriggio, alle 16:00, «Un bestiario da favola», coinvolgerà nuovamente i bambini dai 6 agli 11 anni a caccia degli animali fantastici che popolano il duomo e il battistero di Parma.

Un nuovo punto di vista e di visita si può avere invece con «La storia di Parma tra lapidi e targhe», un percorso di public history in tre tappe: 9 settembre alle ore 17:00, visita guidata in centro storico; 16 settembre alle 17:00 visita guidata in Oltretorrente; infine 29 settembre, sempre alle 17:00, ultima tappa con una conversazione in sala con proiezione.

La prenotazione è obbligatoria, telefonicamente al numero 3401939057, oppure via e-mail a prenotazioni@museiparma.it. Per restare sempre aggiornati, invece, potete seguire le pagine «museiparmaeprovincia» su Facebook e «musei_parmaeprovincia» su Instagram.