Dal 4 luglio al 10 agosto a Salsomaggiore, la 16° edizione del Salso Summer Class & Festival

Dal 4 luglio al 10 agosto a Salsomaggiore Terme andrà in scena la 16° edizione del Salso Summer Class & Festival, a cura della Fondazione I Musici di Parma, che anche quest’anno anima l’estate salsese e parmense con la musica classica, unendo grandi interpreti internazionali a giovani talenti. Firma la direzione artistica Carlo D’Alessanro Caprice.

In cartellone 21 appuntamenti, oltre 200 musicisti coinvolti fra orchestrali, solisti e giovani interpreti.

Nel cartellone salsese, insieme sul palco con Orchestra I Musici di Parma nomi tra i più prestigiosi della scena musicale nazionale e internazionale, quali Marco Pierobon, trombettista fuoriclasse, per quasi 10 anni prima tromba delle orchestre del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Accademia di S. Cecilia, collaborando nello stesso ruolo con la Chicago Symphony Orchestra e l’Orchestra Filarmonica della Scala.

Sarà in scena il 16 luglio con un programma che unisce opera, jazz e cinema.

Sarà poi la volta di Simonide Braconi, già prima viola dell’Orchestra dell’Accademia S. Cecilia e del Teatro alla Scala, che il 1° agosto, diretta dalla giovane bacchetta di Nicolò Suppa, – ex allievo dei corsi dell’Accademia, dove aveva già avuto l’opportunità di dirigere l’Orchestra I Musici di Parma in quella veste – propone un viaggio da Hindemith a Bach, un incontro di potenza e poesia.

Andrea Coruzzi, eccellente fisarmonicista e fertile compositore il 4 luglio si esibisce in un brillante omaggio al melodramma italiano in chiave cameristica, mentre Cecilia Ziano, primo violino del Quartetto Lyskamm e Principal Second alla Rotterdam Philharmonish Orkest l’8 agosto interpreta la melodia incantata di Vaughan Williams.

Nomi altrettanto prestigiosi anche per il concerto previsto a Fidenza con la grande violinista Yulia Berinskaya, già primo violino di Orchestre come il San Carlo di Napoli, la Haydn di Trento e Bolzano o l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, che insieme al violoncellista Giovanni Gnocchi, docente al Mozarteum di Salisburgo, il 13 luglio a Fidenza, con la direzione di Niccolò Suppa, propone Notte D’Archi.