ValcenoArte: dal 9 luglio al 14 agosto torna il Festival a cura del Trio Amadei

Esce dall’alveo il Festival ValcenoArte per inondare di musica e arte nuove frazioni della Valle del Ceno, in provincia di Parma, espandendosi nel tempo e nello spazio.

La ventiduesima edizione della kermesse, organizzata da Associazione Utinam con la direzione artistica del Trio Amadei e il contributo di Fondazione Cariparma, si svolgerà infatti dal 9 luglio al 14 agosto 2025, portando in alcune delle località più pittoresche della vallata artisti italiani e internazionali come il cantautore Peppe Servillo, il trombettista e compositore Markus Stockhausen, il flautista, bandoneonista e compositore Carlo Maver e tanti altri.

In programma concerti che attraverseranno i più variegati panorami musicali, ma anche camminate nella natura, spettacoli di burattini ed eventi per i bambini.



«Quest’anno il ValcenoArte si allarga nel tempo perché vogliamo trasformarlo in un progetto che proponga attività nel corso di tutto l’anno, per mantenere viva la valle anche nel periodo autunnale, invernale e primaverile con concerti e altre iniziative. – spiega Marco Amadei, che con i fratelli Liliana e Antonio cura la direzione artistica del Festival –. Gli appuntamenti di agosto sono stati programmati anche grazie alla collaborazione con il Comune di Pellegrino Parmense: la sua rassegna ‘Musica nelle frazioni’ si sposa benissimo con il proposito del Festival di riscoprire i comuni della valle, valorizzando luoghi tipici, caratteristici e un po’ nascosti. In questa edizione, inoltre, daremo molto spazio ai giovani musicisti con il progetto di residenza musicale a cura del Trio Amadei e di Alessandro Mori e con la masterclass di perfezionamento pianistico di Marian Mika. L’intenzione è portare avanti la formazione musicale per i giovani anche durante l’anno. Ci sarà inoltre la giornata del 20 luglio, in cui il Festival sarà interamente dedicato ai bambini, con laboratori artistico-musicali, giochi e uno spettacolo di burattini».



I primi cinque giorni di Festival proporranno un’immersione intensiva negli spettacoli più vari: la “Suite Fantastic” con Markus Stockhausen che si unirà al rumorista, suonatore di theremin e cantante Vincenzo Vasi e al Trio Amadei per un concerto di improvvisazione intuitiva (9 luglio, alle 21 – Oratorio di San Rocco a Vianino); lo spettacolo di teatro e musica “Il resto della settimana” con Peppe Servillo e il chitarrista Cristiano Califano, che racconteranno il tempo trascorso in un piccolo bar dei Quartieri Spagnoli a Napoli (10 luglio, alle 21 – Castello di Varano de’ Melegari); il concerto dei ragazzi dei licei musicali di Parma e Modena che farà ascoltare musica classica “Da Lulli, Bach, Mozart a Gershwin” (11 luglio, alle 18.30 – Oratorio di San Rocco a Vianino); la comicità in musica di “Attacchi di Residenza” con Alessandro Mori e Corrado Caruana (12 luglio, alle 21.00 – Anfiteatro Parco dei Melograni a Varano); infine la musica d’autore di Carlo Maver (bandoneon e flauti) con il suo nuovo album “Solenne” (13 luglio, alle 21 – Anfiteatro Naturale di Vianino).

Il Festival ValcenoArte è organizzato grazie al contributo di Fondazione Cariparma, con il sostegno di Fondazione Caterina Dallara, dei Comuni di Varano de’ Melegari, Pellegrino Parmense e Solignano, e con il patrocinio di Provincia di Parma e Regione Emilia-Romagna. Main sponsor: Raytec Vision, Linkotec, Leca Laterlite, Lombatti, Bercella, Fercolor, Autodromo di Varano de’ Melegari. Si ringraziano CML di Civa Silvano, Osteria delle Vigne, Panificio Fani, Mulino Market.

Trio Amadei

Stockhausen

Carlo Maver

Fagiolino e la gru

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.

Per informazioni: utinam.organizza@gmail.com, www.facebook.com/valcenoarte.