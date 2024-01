Dal Brasile in municipio sulle orme del nonno venuto a combattere in Italia nella seconda guerra mondiale

Dal Brasile in municipio sulle orme del nonno venuto a combattere in Italia con l’esercito brasiliano durante la seconda guerra mondiale. La 43enne brasiliana, italo-discendente, Thaisa Bestetti ha fatto tappa anche a Parma nel suo tour della memoria sulle tracce del nonno Arlindo, venuto a combattere con l’esercito brasiliano durante la Seconda Guerra Mondiale per la liberazione dell’Italia dal fascismo.

E’ stata accolta nella sala di rappresentanza del municipio dall’Assessora alla cooperazione internazionale, Daria Jacopozzi, a cui Thaisa ha donato copia delle cartoline inviate dal nonno durante la guerra.

Basandosi sul diario e sulle cartoline che furono spedite dalle oltre 70 città italiane visitate dal nonno, Thaisa si è messa in viaggio il 3 gennaio partendo da Pisa per toccare Riola, Bologna, Sassuolo, Reggio Emilia e Parma e proseguire per Borgonovo Val Tidone, Alessandria, Rapallo, e Genova, dove, il 12 gennaio, si terrà la tappa conclusiva al MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.

Il viaggio di Thaisa, infatti, è un progetto esclusivo del MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana di Genova.