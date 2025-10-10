Dalla Bassa a Mayfair: i sapori autentici di Massimo Spigaroli approdano a Il Gattopardo

Il Gattopardo, il ristorante di Mayfair ispirato all’Italia degli anni ’60, annuncia un’esclusiva collaborazione con lo chef stella Michelin Massimo Spigaroli dell’Antica Corte Pallavicina. Dal 13 al 19 ottobre 2025, i sapori e le tradizioni dei prodotti artigianali italiani approderanno nel cuore di Londra.

Il menu de Il Gattopardo Mayfair è una celebrazione degli ingredienti e dei classici italiani, creati utilizzando solo materie prime stagionali e di altissima qualità. Il Gattopardo collabora con i migliori fornitori per tutte le portate ed è orgoglioso di essere uno dei pochi ristoranti selezionati a servire i salumi prodotti da Massimo e Luciano Spigaroli.

Il Gattopardo dedica particolare attenzione ai prodotti più pregiati, come il Culatello Oro Spigaroli, presente nel menu à la carte.

Conosciuto come il “Re del Culatello”, Massimo Spigaroli ha conquistato fama internazionale per la sua cucina artigianale, profondamente radicata nella terra e nelle tradizioni della sua azienda agricola di famiglia. In passato, Spigaroli è stato personalmente incaricato della stagionatura dei maiali di razze inglesi antiche appartenenti a Re Carlo. Lo chef è entusiasta di recarsi a Londra per celebrare la sua continua collaborazione con Il Gattopardo e con l’Executive Chef Massimo Pasquarelli.

Tra il 13 e il 19 ottobre, i clienti saranno invitati a gustare piatti speciali disponibili per un periodo limitato, accanto al menu à la carte, che metteranno in risalto la migliore cucina di Spigaroli. Tra le proposte più interessanti figurano il celebre Culatello, i Tortelli alle erbe e gli Gnocchi preparati con grani Spigarolino, per concludere con una Sbrisolona servita con zabaglione caldo.

Dal 13 ottobre al 30 novembre, gli ospiti potranno inoltre degustare il Culatello Oro Spigaroli stagionato 24 mesi, accompagnato da un calice di Sottimano Mate Rosso 2024 ad un prezzo speciale.

I piatti di Spigaroli saranno disponibili presso Il Gattopardo dal 13 al 19 ottobre. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il sito del ristorante.