Dalla Polonia a Fontanellato per il sistema di alimentazione sostenibile automatica più grande d’Europa

Dalla Polonia alla provincia di Parma per conoscere ed approfondire il sistema-modello di alimentazione più grande d’Europa realizzato dal Consorzio Agrario di Parma , in collaborazione con il gruppo finlandese Pellon, per la società Tellina di Fontanellato. L’automazione dei processi oggi consente infatti abbattere una parte dei costi di impresa riducendo al minimo il consumo energetico, rendendo al contempo più efficiente ed efficace il tempo di funzionamento per la preparazione delle miscele per l’alimentazione delle bovine e la successiva distribuzione delle stesse. Tutto questo consente di nutrire quotidianamente un numero maggiore di capi e con diverse tipologie di alimenti e dunque di principi nutritivi.

Il Consorzio Agrario collabora da oltre 15 anni nel settore avendo maturato notevole esperienza nell’alimentazione automatica e fornendo un servizio di assistenza di elevata qualità. Tutte caratteristiche che hanno reso questo innovativo sistema di alimentazione sostenibile una vera e propria attrazione anche per gli allevatori stranieri anche proprietari di aziende zootecniche di grandi dimensioni come quelli giunti nel nostro territorio dalla Polonia, tra i quali vi era chi superava i 40 mila capi di bestiame. Dopo la visita all’azienda l’incontro si è concluso presso la sede del Consorzio Agrario Parma in strada dei Mercati, dove gli allevatori hanno potuto visitare anche i grandi Magazzini Generali di stagionatura del Parmigiano Reggiano. “Una giornata importante per il nostro Consorzio”, ha commentato con soddisfazione il presidente del CAP Giorgio Grenzi al termine della mattinata. “Per noi è motivo di grande orgoglio accogliere allevatori provenienti da tutta Europa e poter mostrare il livello avanzato delle nostre tecnologie e capacità maturate grazie alla continua ricerca e sviluppo nel settore e facendo affidamento su collaborazioni consolidate con i migliori partner su scala globale”.