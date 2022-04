Dall’istruzione al benessere circolare. La professoressa Emmadesiree Ciaburri Galasso scende in campo al fianco di Giampaolo Lavagetto

Professoressa di economia aziendale e geografia economica e sostenibilità ambientale si candida con la lista di “Per Parma 2032” a fianco di Giampaolo Lavagetto. “Scendo in campo – afferma- per i miei alunni e per portare la mia esperienza di anni di contatto con problematiche come la ludopatia, le violenze e le fragilità che affliggono oggi i giovani. Lo faccio per dare voce a queste problematiche e per portare azioni concrete. Mi sta a cuore il benessere di tutti i giovani” .

Ha militato fin da bambina nelle associazioni dagli scout, poi è stata volontaria alla Croce Rossa, e membro del Rotaract fino a diventare presidente nazionale della Junior Chamber International (JCI) rappresentando l’Italia all’assemblea delle Nazioni Unite nel 2015 e firmando la dichiarazione dell’agenda 2030 e la carta di Milano durante il congresso Nazionale all’Expo organizzato in Italia.

“Creare opportunità di sviluppo affinché si possano avere positivi cambiamenti è fondamentale”: questa la sua mission che porta avanti ogni giorni tra i ragazzi della scuola, nella catechesi e negli eventi culturali della Fondazione.

Ha deciso di mettersi al servizio della sua città per quello che definisce il “Benessere Circolare”, un nuovo e più ampio concetto di circolarità che non riguarda solo una nuova forma di guadagno puramente economico, ma che allarga la visuale al benessere psicofisico della persona. “Se i ragazzi crescono bene con sani principi e valori – conclude – saranno dei cittadini attivi a 360 gradi”.